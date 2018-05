Van Celtic tot Olympique Lyon, ook deze clubs pakten net als Juventus 7 landstitels op rij AB

Juventus kroonde zich afgelopen weekend voor de zevende keer op rij tot landskampioen. Een unicum in Italië, maar niet in Europa. De volgende clubs toonden Juventus hoe het moet en verzilverden hun suprematie in zeven - of meer - landstitels op rij.

Celtic (2011/12 - 2017/18)

Het team uit Glasgow waarvoor de Belgen Boyata en Musonda jr. dit seizoen speelden, kroonde zich voor de zevende keer op rij tot landskampioen. De 'Bhoys' hadden sinds het seizoen 2011-2012 nagenoeg vrij spel nadat de Glasgow Rangers, Celtics grootste concurrent, failliet verklaard werden. De Rangers zijn intussen teruggekeerd naar de Schotse eerste klasse, maar ze slaagden er nog niet in om Celtic het vuur aan de schenen te leggen. Afwachten of daar volgend seizoen met Steven Gerrard als hoofdcoach verandering in komt, maar de kans is groot dat trainer Brendan Rodgers en zijn spelers volgend jaar opnieuw aan het feest zijn.

Ludogorets (2011/12 - 2017/18)

Het Bulgaarse Ludogorets kent u misschien van de Champions League-campagne van vorig jaar, waarin ze gelijkspeelden op het veld van PSG én in eigen huis bijna konden winnen tegen Arsenal. De 'Adelaars van Razgrad' werden dit seizoen - net als Juventus en Celtic - voor de zevende keer op rij landskampioen. Levski Sofia en CSKA Sofia zijn Ludogorets' grootste concurrenten, maar zij konden de club niets in de weg leggen.

Olympiakos (1996/97 - 2008/09 en 2010/11 - 2016/17)

Zeven seizoenen op rij landskampioen, het Griekse Olympiakos deed het niet één, maar twee keer. Silvio Proto en co konden dit jaar niet voor een achtste titel op rij zorgen - AEK Athene werd kampioen -, maar de seizoenen daarvoor was Olympiakos ongenaakbaar. De club uit Piraeus werd tussen 1997 en 2003 zeven keer kampioen. Dat kunststukje herhaalden ze tussen 2011 en 2017.

FC Basel (2009/10 - 2016/17)

Ook FC Basel schreef zeven landstitels op rij op het palmares, maar dit jaar grepen ze wel verrassend naast hun achtste. BSC Young Boys kroonde zich dit seizoen tot landskampioen in Zwitserland.

Dinamo Zagreb (2005/06 - 2015/16)

De voorbije jaren voegde Dinamo Zagreb zichzelf ook toe aan het selecte lijstje van clubs die zeven keer op rij kampioen werden. De Kroatische recordkampioen deed zelfs straffer. Ze werden elf (!) keer op rij landskampioen, van dominantie gesproken. De bekendste kampioenenmaker uit deze periode is Luka Modrić, die van 2003 tot 2008 in Zagreb speelde waarna hij naar Tottenham verhuisde.

Olympique Lyon ( 2001/02 - 2007/08)

Olympique Lyon is naast Juventus het enige team dat zeven titels op rij won in een van de vijf grote Europese competities. In het begin van deze eeuw domineerde Lyon het Franse kampioenschap. Vooral Juninho Pernambucano krijgt hier veel lof voor. De Braziliaan had in alle kampioenenjaren een vaste stek in het basiselftal van Lyon. In bijna 250 wedstrijden scoorde de middenvelder 75 keer.

Rosenborg (1991/92 - 2003/04)

Rosenborg is de recordkampioen van Noorwegen. De club deed nóg straffer dan Dinamo Zagreb. Van 1992 tot 2004 werd de club dertien opeenvolgende jaren landskampioen. En ook nu is Rosenborg een reeks aan het neerzetten, ze kunnen dit seizoen voor de vierde keer op rij Noors landskampioen worden. Bent Skammelsrud speelde van 1991 tot 2002 bij Rosenborg en had een groot aandeel in de impressionante titelreeks.

Dynamo Kiev (1992/ 93 - 2000/01)

Het zal u niet verbazen dat ook Dynamo Kiev in dit lijstje staat. De Oekraïense recordkampioen won de landstitel negen keer op rij. Valeriy Lobanovskyi - naar wie het stadion van Dynamo Kiev is genoemd - was een van de trainers die de club naar meerdere titels leidde. Nog een bekende puntenpakker uit deze periode die later uitgroeide tot een internationale ster: Andriy Shevchenko.