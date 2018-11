Van antiheld in 2008 tot absolute held vier jaar later: de carrière van afscheidnemende Didier Drogba in cijfers en beelden MH en YP

22 november 2018

12u15

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Buitenlands Voetbal Voormalig Ivoriaans international Didier Drogba heeft gisteravond bevestigd op veertigjarige leeftijd een einde aan zijn professionele voetbalcarrière te maken. Drogba speelde sinds april 2017 voor de Amerikaanse tweedeklasser Phoenix Rising.

"Ik wil graag alle spelers, coaches, teams en supporters bedanken die ik tijdens mijn carrière heb ontmoet en die mijn loopbaan hebben gekleurd", postte Drogba op zijn Twitteraccount. "Van diep in mijn hart wil ik mijn familie bedanken om mij mijn hele carrière te hebben gesteund. In zowel goede als kwade dagen. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk en hoop dat God me nog een keer zal steunen, net zoals hij tijdens mijn voetbalcarrière heeft gedaan.”

Vier keer de Engelse landstitel, vier keer de FA Cup, drie keer de League Cup en één keer de Champions League met Chelsea. Zie daar de adelbrieven die Didier Drogba kan voorleggen in loondienst van Chelsea. Clubicoon van de Londense grootmacht, waar hij tussen 2004 en 2012 furore maakte met 104 goals in 226 matchen. Dat is er eentje minder dan Romelu Lukaku, de Rode Duivel die Drogba als grote idool zag. Daarnaast trof de Ivoriaan in 104 interlands 65 keer raak voor Ivoorkust - ‘t maakt hem de beste schutter aller tijden voor zijn land.

Wie aan Drogba denkt, legt onmiddellijk de link met Chelsea. Voor zijn periode bij de ‘Blues’ viel zijn doelpunteninstict te bewonderen in de Franse Ligue 1. Hij startte zijn carrière bij Le Mans (1998-2002), alvorens in Guingamp (2002-2003) en Marseille (2003-2004) neer te strijken. Bij l’OM liet de centrumspits in 50 wedstrijden 36 keer de netten trillen. Goaltjesdief pur sang.

In 2004 verkaste Drogba voor zo’n slordige 36 miljoen euro naar Chelsea. Het maakte hem op dat moment de op één na duurste voetballer uit de Britse voetbalgeschiedenis. Met de ‘Blues’ bereikte hij in het seizoen 2007/2008 de finale van de Champions League. Een finale die met een flinke sisser afliep. Na een akkefietje met Vidic -diep in de tweede verlenging- kreeg Drogba prompt een rode kaart onder de neus geduwd, waarna zijn team na een strafschoppenserie het onderspit moest delven tegen Manchester United.

19 mei 2012 vs. Bayern

Op 19 mei 2012 -een dag die voor eeuwig in het geheugen van Chelsea-fan gegrift staat- nam Drogba revanche voor de verloren Champions League-finale van 2008. In de finale van het kampioenenbal tegen Bayern knikte de spits na 88 minuten de gelijkmaker in doel. Chelsea sleepte zo op de valreep verlengingen uit de brand. En zijn moment van glorie moest dan eigenlijk nog komen. Met de beslissende strafschop knalde Drogba zijn team naar het delirium. München kleurde blauw.

In de zomer van 2012 koos Drogba voor het grote geld. Bij Shanghai Shenhua werd een contract van 2,5 jaar ondertekend, maar na amper zes maanden was het Chinese avontuur al ten einde. In die periode was hij goed voor acht goals in elf wedstrijden.

Na een korte succesperiode bij Galatasaray -Drogba scoorde in de Turkse Süper Lig 20 keer in 37 wedstrijden- volgde in de zomer van 2014 een terugkeer naar ‘zijn’ Chelsea. Afscheid nemen deed-ie er met een landstitel. Nadien volgden nog passages bij Montreal Impact en Phoenix Rising.