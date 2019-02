Van 2-1 naar 2-4: Lionel Messi tovert met fenomenale hattrick in Sevilla, zijn favoriete speelbal ODBS

23 februari 2019

18u01 0 Sevilla SEV SEV 2 einde 4 BAR BAR Barcelona

Met een geweldige hattrick, de vijftigste in zijn carrière, heeft Lionel Messi nog maar eens getoond wie er heerst in La Liga. Ondanks dat FC Barcelona twee keer op achterstand kwam tegen het gewiekste FC Sevilla, bracht de Argentijn Barça op en over de Andalusiërs, zijn favoriete speelbal. In 35 matchen tegen Sevilla, heeft hij er nu 36 (!) keer tegen gescoord. Met een assist voor Suarez rondde hij z’n topprestatie af. De blaugrana op weg naar de titel. Ze tellen al 10 punten voor op Atlético en 12 op Real. De Madrileense ploegen moeten zondag nog aan de bak.

What a goal by Leo Messi! pic.twitter.com/l37qI08p9W Faris Hussain(@ farishussain) link

35 games against Sevilla. 36 goals.



Messi is RIDICULOUS. 🐐 pic.twitter.com/AbXCx9MLdd FOX Soccer(@ FOXSoccer) link

Vlak voor de dubbele confrontatie in het Bernabéu, woensdag de return in de Copa del Rey en zaterdag een nieuwe Clásico in La Liga, was het uitkijken hoe Barça zich presenteerde in een uitverkocht Sanchez Pizjuan, machtig stadion waar het kan spoken. Vraag dat maar aan Standard, dat er in de voorbije herfst nog een 5-1 om de oren kreeg. Wel, echt goed speelden de blaugrana lang niet in Andalusië. Maar wat moet het, als je ene Leo Messi ook een blauw en rood gestreept shirt ziet dragen? Met een geweldige volley op voorzet van Rakitic fusilleerde hij als het ware Vaclik, nochtans bijgenaamd de ‘Tsjechische muur’. Dat was de gelijkmaker, nadat Navas op vliegensvlugge counter voor de opener had gezorgd. Nog voor de pauze zag Valverde alweer hoe zijn defensie op apegapen lag. Ditmaal kon Mercado, een flankverdediger nota bene, zomaar binnenwerken. Ter Stegen aan z’n lot overgelaten.

Na de pauze verhoogde Barça toch wat de druk en maakte Sevilla de fout, of was het de onmacht, te diep terug te plooien. Met de inbreng van Dembélé en Sergi Roberto zorgde Valverde alvast voor meer voetballend vermogen en diepgang. Het was lang zoeken naar dat ene gaatje, tot natuurlijk Leo Messi dat vond. Na de volley met links nu met een gecontroleerde plaatsbal met zijn rechter in de bovenhoek. Barça werd steeds sterker, Messi had er steeds meer zin in. Een geweldige poging zoefde maar nipt over de verste winkelhaak - dat had een nóg straffere hattrick geweest. Even later was Vaclik blij een vingertop tegen een schot van Messi te kunnen zetten, ook al ging dat schot over. Maar na een afgeweken schot van de ook ingevallen Aleña kwam de bal dan toch eens prima in zijn loop. Met een lobje werkte hij af. Om af te ronden, schotelde Messi met een vernuftige baltoets Suarez nog de 2-4 voor. Een diepe buiging voor de geweldenaar in Messi.

What a pass from Messi. Suarez makes it 4-2. pic.twitter.com/TXsIzra8Pw Alex Trinder(@ Trindzzz) link