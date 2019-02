Van 2-1 naar 2-4: Lionel Messi tovert met fenomenale hattrick in Sevilla, zijn favoriete speelbal ODBS

23 februari 2019

Sevilla 2 - 4 Barcelona

Met een geweldige hattrick, de vijftigste in zijn carrière, heeft Lionel Messi nog maar eens getoond wie er heerst in La Liga. Ondanks dat FC Barcelona twee keer op achterstand kwam tegen het gewiekste FC Sevilla, bracht de Argentijn Barça op en over de Andalusiërs, zijn favoriete speelbal. In 35 matchen tegen Sevilla, heeft hij er nu 36 (!) keer tegen gescoord. Met een assist voor Suarez rondde hij z’n topprestatie af. De blaugrana op weg naar de titel. Ze tellen al 10 punten voor op Atlético en 12 op Real. De Madrileense ploegen moeten zondag nog aan de bak. (dadelijk meer)

What a goal by Leo Messi! pic.twitter.com/l37qI08p9W Faris Hussain(@ farishussain) link

35 games against Sevilla. 36 goals.



Messi is RIDICULOUS. 🐐 pic.twitter.com/AbXCx9MLdd FOX Soccer(@ FOXSoccer) link