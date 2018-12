Valencia stuurt Batshuayi terug naar Chelsea, het Crystal Palace van Benteke kan uitweg bieden Kristof Terreur

22 december 2018

08u42 0 Buitenlands Voetbal Bij Crystal Palace ligt zijn naam nu ook op tafel. Chelsea zoekt actief naar een oplossing voor Michy Batshuayi (25) en biedt de Rode Duivel overal aan. Achter zijn huurperiode bij Valencia wordt na dit weekend zo goed als zeker een punt gezet. Return to sender.

Meer dan een ‘marketingmatch’ is er nooit geweest. Na vierenhalve maand laat Valencia, club met een vleermuis in het embleem, ‘Batsman’ alweer vliegen. Batshuayi zit dit weekend, voor de thuismatch tegen Huesca, nog in de selectie, maar wordt daarna terug naar moederclub Chelsea gestuurd wegens niet gebracht wat verwacht. Wegens bekender van zijn geestige posts op sociale media dan van zijn prestaties. Ook op Mestalla heeft Batshuayi niet met die reputatie kunnen afrekenen.

“Deze uitleenbeurt is belangrijk voor mijn ontwikkeling”, vertelde hij in oktober. “Ik wil terugkeren naar Chelsea als een betere speler.” Intenties die hij niet waarmaakte. Valencia bleek Dortmund niet, waar hij begin dit jaar als huurling uit alle hoeken raak trapte. Zijn imago heeft bij Valencia een deukje gekregen. Hij haalde de headlines na zijn eerste van drie doelpunten, omdat hij zich in het lijstje voegde van spelers die ooit in vier grote competities hebben gescoord: Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje. Een accolade die straks weer snel vergeten zal zijn. Batshuayi speelde wel in 20 van de 24 officiële wedstrijden, maar imponeerde zelden. Pendelen deed hij tussen bank en basis: 9 wedstrijden gestart, 11 maal ingevallen, drie keer als ongebruikte bankzitter en een keer thuisgelaten. Het knetterde op een moment tussen de trainer en zijn spits, omdat die zich zo moeilijk aanpaste. Zou Antonio Conte, ex-coach van Chelsea, dan toch gelijk hebben gehad toen hij stelde dat iedereen de kwaliteiten van Batshuayi, buiten zijn neus voor goals, overschatte?

Nood aan stabiliteit

Chelsea en Valencia hadden de voorbije dagen contact over ‘Batsman’. Omdat hij eveneens niet in de plannen van Maurizio Sarri past, zoekt CEO Marina Granovskaia mee naar een oplossing. Chelsea wil niet dat zijn marktwaarde keldert. De club hoopt dat hij na Nieuwjaar elders wel kan knallen. Monaco, op voorspraak van coach Thierry Henry, AS Roma, AC Milan en ex-club Marseille snuffelen allemaal rond. Chelsea bood Batshuayi ondertussen aan bij Crystal Palace, op zoek naar een spits die naast de bijna herstelde Christian Benteke kan spelen. Palace overweegt de optie, maar wacht op een signaal van de speler. Sinds zijn transfer naar Chelsea in de zomer van 2016, voor ruim 40 miljoen euro, verloopt zijn parcours hobbelig. ‘Batsman’ heeft nood aan stabiliteit.