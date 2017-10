Valencia-Belg is rijbewijs acht maanden kwijt: 148 km/uur in zone 50 PL

Andreas Pereira zal het een tijdje zonder wagen moeten stellen. De Braziliaanse Belg van Valencia werd maandag met zijn Bentley geflitst aan 148 km/uur, in een zone waar de maximumsnelheid 50 km/uur bedroeg. Pereira moest zich gisteren verantwoorden voor de rechtbank en die toonde zich niet mals. De 21-jarige middenvelder is zijn rijbewijs voor acht maanden kwijt en moet ook een boete van 3.600 euro betalen. Op sociale media toonde Pereira wel berouw. "Het is belangrijk om voorzichtig te rijden en de regels altijd te respecteren. Ik heb mijn lesje geleerd."



Pereira wordt dit seizoen door Manchester United uitgeleend aan Valencia. Vorig weekend kwam hij nog tot scoren voor het nummer twee uit de Primera Division bij de 3-6-uitzege op het veld van Real Betis.

Es importante ser prudente al conducir y respetar siempre las normas. Lección aprendida. Andreas Pereira(@ andrinhopereira) link

