Vader van Emiliano Sala sterft aan de gevolgen van een hartaanval Redactie

26 april 2019

14u23

Bron: Belga 1 Buitenlands voetbal Drie maanden na de dodelijke vliegtuigcrash van voetballer Emiliano Sala is zijn vader Horacio Sala overleden. Vader Sala stierf donderdagnacht op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Het nieuws wordt bevestigd door diverse Argentijnse mediastations.

Horacio Sala kreeg in bed een hartstilstand. Zijn vrouw belde nog de hulpdiensten, maar alle medische hulp kwam te laat. Volgens de burgemeester van Progreso, een kleine gemeenschap waar Emilio opgroeide en zijn familie nog steeds woont, kon vader Horacio het verdriet over zijn overleden zoon niet verwerken. “Hij zei dat hij nooit meer over dit verdriet heen kon komen. Het is dan ook dát grote verdriet dat hem uiteindelijk fataal is geworden’’, vertelde burgemeester Julio Muller tegen de pers.

Begin dit jaar ontstond er veel commotie rond de verdwijning van Emiliano Sala. De Argentijnse spits zat in een vliegtuig dat op maandag 21 januari boven het Kanaal van de radar verdween. Hij was op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat Premier League-club Cardiff City hem had overgenomen van FC Nantes. Het lichaam van de 28-jarige Argentijn werd pas twee weken later in het wrak op zee gevonden.

Uit onderzoek is gebleken dat Sala stierf aan verwondingen aan zijn hoofd en romp toen het vliegtuig in het kanaal stortte. De piloot van het vliegtuig, David Ibbotson, is nog steeds vermist. De autoriteiten hebben gezegd dat het onderzoek van de afdeling luchtongevallenonderzoek tot twaalf maanden kan duren. Uit een tussentijds rapport bleek al dat de piloot niet de juiste papieren had om een commerciële vlucht uit te voeren.