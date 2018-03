Usain Bolt toont zijn voetbalkunsten onder goedkeurend oog van Mourinho: "Misschien heeft het voetbal een talent verloren aan de atletiek" Mike De Beck

21 maart 2018

21u21

Bron: Daily Mail/So Foot 45 Buitenlands Voetbal Het was vanavond sterren kijken in het Zwitserse Bazel. Een team onder leiding van José Mourinho nam het op tegen een ploeg van Diego Maradona in het kader van een wedstrijd van Hublot. Usain Bolt was tussen al dat voetbaltalent toch de man die met de meeste aandacht ging lopen.

Football tips from the great #DiegoMaradona pic.twitter.com/FeqS8mie3Y Usain St. Leo Bolt(@ usainbolt) link

Na zijn rijkgevulde atletiekcarrière stak Usain Bolt nooit onder stoelen of banken dat hij een loopbaan in het voetbal ambieert. Vanavond mocht de Jamaicaanse spurtbom aan de zijde van Marcel Desailly en Patrick Kluivert zijn voetbalkunsten tentoon spreiden. Aan de overzijde stonden enkele klinkende namen als Roberto Carlos, Hernan Crespo, David Trezeguet en Marco Materazzi hem op te wachten.

Manchester United-coach José Mourinho leek zich wel te amuseren. Zijn team won dan ook. "Als ik naar hem luister als hij over voetbal spreekt dan dacht ik meer dat het iets om te lachen was, als een droom van een kind, maar nu denk ik dat helemaal niet meer. Misschien heeft het voetbal wel een talent verloren aan de atletiek", voegde Mourinho er droogweg aan toe. "Ik ben blij om hier te zijn. Het is niet makkelijk", vertelde Usain Bolt. "Het gaat allemaal over de bewegingen, maar het was leuk. De start van iets groots."

Buitenlands Voetbal Xavi gelooft er niet in

Iemand die dan weer niet in de voetbalcarrière van Usain Bolt gelooft is Xavi. "Ik hou van Usain Bolt, hij is een grote atleet", vertelde de voormalige ster van Barcelona aan So Foot. "Op fysiek vlak komt niemand in de buurt. Wie loopt er sneller dan hem? Niemand. Maar met alle respect naar hem toe, hij zal nooit het verschil kunnen maken op een voetbalveld."