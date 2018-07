Usain Bolt kan profvoetballer worden in Australië LPB

17 juli 2018

09u12

Bron: Belga 2 Buitenlands Voetbal Usain Bolt is binnenkort mogelijk te zien als profvoetballer in de Australische A-league. De 31-jarige Jamaicaanse sprintlegende is in gesprek met Central Coast Mariners over een proefperiode van zes weken.

Bolt zette vorig jaar in augustus op het WK in Londen een punt achter zijn indrukwekkende atletiekcarrière. De achtvoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter mocht de voorbije maanden al meetrainen bij Borussia Dortmund (in maart) en het Noorse Stromsgodset (in juni).

Bij Central Coast Mariners zal Bolt, die een grote fan is van Manchester United, zes weken de kans krijgen om zich te bewijzen. De club uit Gosford, een stad zo'n 75 kilometer ten noorden van Sydney, benadrukt op zijn website dat er geen enkele garantie op een contract is gegeven.