Usain Bolt blijft het proberen in voetbalwereld: sprintlegende traint mee met Noorse eersteklasser MH

30 mei 2018

14u19

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Usain Bolt heeft de droom om profvoetballer te worden nog niet laten varen. Na een eerdere trainingsstage bij Borussia Dortmund, traint de Jamaicaan nu mee met de Noorse club Stromsgodset.

De 31-jarige Bolt hoopt mee te kunnen spelen in een vriendschappelijk duel van het eerste elftal tegen de U19. "Ik wil beter worden en zo hard mogelijk werken", vertelt Bolt. "Misschien ziet de club iets in mij en krijg ik een kans", aldus de achtvoudig olympisch kampioen.

Jostein Flot, technisch directeur van Stromsgodset heeft Bolt al een shirt overhandigd met het nummer 9.58, het wereldrecord op de 100 meter. "We zeiden laatst tegen de spelersgroep dat er een speler kwam meetrainen en dat hij bijzonder snel was. De deur ging open en Bolt kwam binnenlopen. Het was een schok voor de groep."

Usain Bolt er i gang på Marienlyst.🔥🔥 #godset #bolt #drammen #blåmagi @usainbolt 📸 @brreeirik 1,118 Likes, 27 Comments - Strømsgodset Toppfotball (@stromsgodsetfotball) on Instagram: "Usain Bolt er i gang på Marienlyst.🔥🔥 #godset #bolt #drammen #blåmagi @usainbolt 📸 @brreeirik"