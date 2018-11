Unieke beelden: kijk mee achter de schermen bij de videoref: “Waar staat dat ding?” GVS

01 november 2018

11u41

Bron: AD, KNVB 0 Buitenlands Voetbal De Nederlandse voetbalbond ( KNVB) heeft een fraaie inkijk gegeven in de communicatie tussen de videoref en de scheidsrechter. In het filmpje wordt arbiter Bjorn Kuipers in de klassieker tussen Ajax en Feyenoord teruggefloten.

Feyenoord-speler Jerry St. Juste ging al na vijf minuten vol in duel met de studs vooruit. Een gele kaart volgens scheidsrechter Kuipers, die in zijn oordeel werd bijgestaan door zijn assistent-lijnrechter. “Oh gele kaart. Ik twijfel, maar zeker geel. Heel misschien rood”, riep die Kuipers toe.

Videoref Danny Makkelie herbekeek de fase en vond die bestraffing te mild. “Bjorn! Danny hier! Ik zit op een rode kaart”, zo begint Makkelie zijn betoog in het filmpje na het bestuderen van de beelden. “Moet ik komen kijken?”, vraagt Kuipers. “Ja, ik wil dat je komt kijken.”

Kuipers trekt vervolgens een sprintje naar de zijlijn, al vindt hij de monitor niet meteen. “Waar is dat ding?” Eens het tv’tje te hebben gevonden, gaat de conversatie verder. “We doen eerst een point of contact en daarna doen we de snelheid. Daar is het raakmoment, Bjorn. Eerst gaat hij door op het bovenbeen... daarna op de kuit....”, steekt Makkelie van wal. Veel tijd heeft Kuipers echter niet nodig. “Dankjewel, ik heb ‘m al gezien...”

Het gevolg: een rode kaart waardoor Feyenoord nog een hele match met tien verder moest. Ajax profiteerde en won uiteindelijk met 3-0.