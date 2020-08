Uniek in Nederland: vrouw voetbalt bij eerste elftal mannenteam Redactie

05 augustus 2020

07u35

Bron: AD 1 Buitenlands voetbal Door een proefproject van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) bij voetbalvereniging Foarút in Menaam (Friesland), speelt de 19-jarige Nederlandse Ellen Fokkema in de nieuwe competitie met het eerste mannenelftal in ‘de vierde klasse’. Uniek.

Ellen Fokkema maakt komend seizoen haar opwachting in het eerste team van voetbalvereniging Foarút in Menaam. Eindelijk. Vorig jaar diende de club al een verzoek in bij KNVB om Fokkema haar debuut in het eerste team te laten maken. Dat werd afgewezen met een verwijzing naar de reglementen. Voor de jaarwisseling deed Foarút een tweede poging. Opnieuw tevergeefs. Maar de derde keer, in maart, had wél effect. Een paar maanden geleden kregen de middenvelder en haar club goed nieuws. De KNVB is een proef begonnen bij de vierdeklasser, dat is de zevende amateurklasse in Nederland, in België vergelijkbaar met een lagere reeks uit het provinciaal voetbal.

De proefperiode duurt een jaar. Mocht het goed gaan, dan past de bond de regels misschien aan om het vrouwen voortaan mogelijk te maken om altijd in het beste mannenteam van een club te spelen. Net als Ellen Fokkema nu. In wezen, zegt Foarút-bestuurslid Auke Grijpma, is het heel vreemd dat het anno 2020 nog niet geregeld is. “Wij zijn voor gelijkwaardigheid”, zegt Grijpma. “Bovendien kan Ellen heel goed voetballen. Ze heeft op haar positie een bepalende rol.”

De eerste officiële wedstrijd speelt Foarút op 29 augustus tegen Beetgum, het gaat om een bekerduel. Eerder staan een paar oefenpotjes op het programma. “Ik hoop vooral dat we plezier hebben en houden komend jaar. Uiteindelijk is met vrienden voetballen het allermooist. Ik wil graag bepalend zijn op het veld, ben fanatiek, maar de lol die we samen hebben is het belangrijkste”, aldus Fokkema. Bestuurslid Grijpma van Foarút hoopt dat de proef slaagt. “Ik vind het niet meer dan normaal dat vrouwen met mannen kunnen voetballen in een A-team. Voetballen ze liever met vriendinnen, dan is dat natuurlijk prima. De mogelijkheid om een andere keuze te maken moet er zijn.”

