Uitgestelde loting Carabao Cup levert geen topaffiches op

Charly Musonda had in de achtste finale met een assist een aandeel in de 2-1-overwinning tegen Everton. Buitenlands Voetbal De loting voor de kwartfinales van de Carabao Cup (beter bekend als de League Cup) heeft een muis gebaard. Met Arsenal, Manchester United, Manchester City en Chelsea zaten er nog vier ronkende namen in de trommel, maar zij ontliepen elkaar.

Romelu Lukaku en Marouane Fellaini hebben op papier de makkelijkste opdracht. De Rode Duivels zakken met bekerhouder Manchester United af naar Bristol City, de enige overgebleven tweedeklasser in de loting.



Manchester City overleefde de achtste finales op de valreep en had tegen tweedeklasser Wolverhampton strafschoppen nodig. City-coach Pep Guardiola klaagde achteraf over de nieuwe ballen. Voor een plaats bij de laatste vier moeten Kevin De Bruyne en Vincent Kompany voorbij Leicester City zien te raken. De Foxes kregen met Claude Puel nog maar pas een nieuwe coach.



Chelsea had genoeg aan B-elftal om Everton uit te schakelen. Met Bournemouth krijgen Eden Hazard, Thibault Courtois, Michy Batshuayi en Charly Musonda Junior opnieuw een ploeg uit de kelder van de Premier league over de vloer.



De aantrekkelijkste kwartfinale wordt in Londen gespeeld. Arsenal ontvangt immers stadsgenoot West Ham United, dat verrassend Tottenham uit het toernooi knikkerde. De wedstrijden van de kwartfinales worden gespeeld op dinsdag 19 en woensdag 20 december.



De loting vond door een technisch probleem bij Twitter niet live plaats. Bijna twee uur later dan voorzien stuurde titelsponsor Carabao, een Thaïse energiedrank, een opname de wereld in. Ook bij de trekking voor de eerste ronde van de EFL Cup werd de England Football League (EFL) door de technologie in de steek gelaten. Charlton Athletic, de derdeklasser van voorzitter Roland Duchâtelet, kwam toen twee keer uit de trommel en er was bij de livestream op sociale media geen geluid te horen. Ook in de oplijsting van de confrontaties waren toen fouten geslopen. De lotingen voor de tweede en derde ronde verliepen evenmin probleemloos.



Kwartfinales (19 en 20 december):



Bristol City (D2) - Manchester United



Leicester City - Manchester City



Arsenal - West Ham united



Chelsea - Bournemouth

