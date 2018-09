Uitgespuwd door deel Chelsea-aanhang, maar Courtois vraagt om begrip: "Blijkbaar kennen ze de volledige waarheid niet" MH

08 september 2018

16u59

Bron: marca.com 1 Buitenlands Voetbal ‘Snake’ en ‘rat’. ’t Zijn maar enkele verwensingen die Thibaut Courtois naar het hoofd geslingerd kreeg sinds zijn overstap naar Real Madrid. De manier waarop de beste doelman van het WK Stamford Bridge verliet, zorgde voor onbegrip bij de Chelsea-aanhang. In een interview aan Sky Sports vraagt de Rode Duivel om begrip. “Ik voel me triest door de harde woorden. Blijkbaar kennen de fans de volledige waarheid niet.”

126 wedstrijden verdedigde hij het doel van de Blues. Niet meer dan logisch dat de verwijten aankomen bij Thibaut Courtois. “Ik denk dat de beslissing om Chelsea te verlaten al in maart was genomen. Ik dacht dat de club dat zou accepteren. Toen de transfer afgerond was, besloot ik om niet op te dagen op de club. Ik dacht dat het beter was om het team niet langer te storen.” Courtois onthoudt het mooie aan zijn passage in Londen. “Ik hou van Chelsea. Ik ben blij dat ik deel mocht uitmaken van de club en dat ik er twee keer Premier League-titels, een League Cup en een FA Cup won.”

Enkele dagen geleden vertelde de Bilzenaar dat het niveau bij Real hoger is dan op Stamford Bridge. Voer voor discussie op de sociale media. “Ik wou dat nooit op die manier zeggen. Het tempo ligt misschien hoger, maar dan is ook de kwaliteit van Real Madrid. Dat betekent niet dat Chelsea geen kwaliteit heeft.”

De mogelijkheid om dichter bij zijn kinderen te zijn, speelde een belangrijke rol in de beslissing. Dat is intussen een publiek geheim. “Maar ik zal altijd met plezier terugkijken op mijn periode bij Chelsea. Ik had de kans om terug te keren naar Spanje, dichter bij mijn kinderen. Dat was iets heel belangrijks voor mij.”