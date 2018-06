UEFA straft AS Roma, Athletic Bilbao en Spartak Moskou na wangedrag fans TLB

05 juni 2018

19u43

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft AS Roma, Athletic Bilbao en Spartak Moskou bestraft voor het wangedrag van hun fans. Dat heeft de UEFA meegedeeld.

AS Roma kreeg een boete van 50.000 euro voor de relletjes voor aanvang van de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League in Liverpool. Italiaanse hooligans takelden toen een Britse fan zwaar toe. Ook mag AS Roma bij de eerstvolgende uitwedstrijd in Europa geen supporters meenemen.

Athletic Bilbao en Spartak Moskou krijgen een sanctie nadat het in Spanje voor en tijdens het Europa League-duel tussen beide teams tot ongeregeldheden kwam, waarbij een politieman het leven liet. Athletic moet 40.000 euro betalen en dient een deel van zijn stadion bij het volgende Europese duel leeg te laten. Spartak krijgt een boete van 55.000 euro en mag bij de komende twee uitwedstrijden geen fans meenemen.