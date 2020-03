UEFA overweegt matchen in Champions League achter gesloten deuren Europese voetbalbond richt werkgroep op om situatie rond coronavirus te monitoren Valerie Hardie

03 maart 2020

Nu het coronavirus in Europa steeds meer om zich heen grijpt, begint ook de Europese voetbalbond (UEFA) zich meer zorgen te maken over de Champions League. Over tien dagen staan de eerste terugmatchen van de achtste finale op het programma.

Op dinsdag 10 maart moet Atalanta in Valencia een 1-4-voorsprong verdedigen in het Mestalla-stadion, maar in de Spaanse stad zijn ze nog om andere redenen ongerust over de komst van de Italianen. Volgens de Spaanse krant AS keerden op 20 februari vier supporters besmet terug uit Milaan, waar Atalanta de heenmatch speelde. Nog volgens AS zou Valencia nu overwegen om de meer dan 2.000 Italiaanse fans de toegang te weigeren tot hun stadion. De UEFA-regels staat zo'n eenzijdig verbod niet toe en de UEFA zelf sprak zich nog niet uit over mogelijke maatregelen.

“Wij volgen de ontwikkelingen rond de epidemie aandachtig op”, zei voorzitter Aleksander Ceferin tijdens het UEFA Congres in Amsterdam. “Maar voorlopig voorzien we geen annuleringen. We volgen de beslissingen op die in de verschillende landen worden genomen. Het is belangrijk samen te werken ” Secretaris-generaal Theodore Theodoridis voegde eraan toe dat de UEFA zich bewust is van de ernst van de situatie maar dat ze ook niet wil overreageren: “We zijn in continu overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie en de verschillende overheden. Samen met de nationale voetbalbonden hebben we een werkgroep in het leven geroepen om de best mogelijke oplossingen te vinden. We bekijken het zaak per zaak. Maar matchen uitstellen is een hele uitdaging gezien de overvolle kalender.”

Op 11 maart staat in Parijs de return tussen PSG en Dortmund op het menu. Volgens Le Parisien zou de UEFA overwegen om de wedstrijd achter gesloten deuren te laten spelen, zoals de Franse sportminister Roxana Maracineanu vanochtend liet uitschijnen. “Dat is een mogelijkheid,” zei ze op een persconferentie. Maracineanu zei wel dat de competitiematchen in de Franse Ligue 1 voorlopig niet geannuleerd worden.

Een grotere zorg is de terugwedstrijd tussen Juventus en Lyon in het Allianz Stadium in Turijn, dat toch in een risicogebied ligt. De Franse sportkrant l’Equipe meldt dat de UEFA aan twee scenario’s denkt: de return naar een andere stad in Italië of Europa verhuizen, of voor lege tribunes spelen. Juve zag zijn clash tegen Inter zondag al uitgesteld naar een latere datum, maar dat is een optie die de UEFA wil vermijden.

Er is een bijkomend element dat Lyon zorgen baart, zo zei voorzitter Jean-Michel Aulas: “De reserven van Juve, die in de Serie C uitkomen, zijn in quarantaine gezet, omdat vier van hun spelers besmet zijn. En hun team traint samen met het eerste elftal. We wachten af, ook om te horen wat de UEFA erover te zeggen heeft. In het slechtste geval spelen we op neutraal terrein.”