UEFA beslist donderdag over toewijzing EK 2024 aan Duitsland of Turkije



EK 2024 in Duitsland of Turkije?

Donderdag beslist het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA tijdens een vergadering in het Zwitserse Nyon waar in 2024 het Europees kampioenschap wordt gespeeld. Met Duitsland en Turkije zijn er twee kandidaten.

Beide landen trekken met vertrouwen naar de stemming, al geldt Duitsland bij de waarnemers als favoriet. De Duitsers kregen in een recent evaluatierapport goede punten van de UEFA terwijl in de Turkse bid een aantal werkpunten werd opgesomd, onder meer op het vlak van transport en hotelcapaciteit. Daarnaast zouden drie van de tien potentiële stadions grondig moeten worden gerenoveerd. Ook de huidige politieke situatie in Turkije onder de almachtige president Erdogan baart de UEFA zorgen. Zo worden er vragen gesteld bij de mensenrechten in het land.

Duitsland hoeft qua infrastructuur amper investeringen te plannen als het de organisatie van het EK krijgt toegewezen. Het land deed in de aanloop naar het WK 2006 al forse inspanningen en zal ook in 2020, in tegenstelling tot Turkije, EK-wedstrijden organiseren. "Het evaluatierapport heeft aangetoond dat wij de voorbije maanden ons werk heel serieus hebben gedaan. De UEFA erkent dat wij een sterke bid hebben. Donderdag zullen wij tijdens onze slotpresentatie nog eens alles geven en hopelijk levert ons dat de overwinning op. Duitsland is immers de beste plaats om het EK 2024 te organiseren", verklaarde ex-international Philipp Lahm, die als ambassadeur voor de Duitse bid optreedt.

Turkije deed al vier maal tevergeefs een gooi naar de organisatie van het EK. Bondsvoorzitter Yildirim Demiroren is ervan overtuigd dat het dit keer wel raak zal zijn. "We hebben nooit de hoop opgegeven gastheer te kunnen zijn van een EK. Uit elke bid hebben we geleerd. We hebben nooit moed laten zakken en, belangrijker, we zijn altijd enthousiast gebleven." Of dat enthousiasme voor het Uitvoerend Comité zal volstaan om de Turken boven de Duitsers te verkiezen, wordt donderdag duidelijk. De naam van de winnaar zal in de loop van de namiddag worden bekendgemaakt.

Indonesische competitie ligt stil na dood van supporter

De Indonesische voetbalcompetitie is na het gewelddadig overlijden van een supporter opgeschort. De 23-jarige Haringga Sirla kwam zondag om het leven toen hij een wedstrijd van zijn favoriete club Persija Jakarta tegen Persib Bandun bijwoonde. Hij raakte toen betrokken bij rellen buiten het stadion. De jongeman kreeg klappen met een ijzeren staaf en overleed aan zijn verwondingen. Zestien mensen werden door de politie opgepakt omdat ze deelnamen aan de rellen. Sinds 1994 eiste supportersgeweld in Indonesië al zeventig doden. "We moeten dit probleem oplossen. Dat is onze prioriteit. Voorlopig is alle activiteit in de eerste klasse opgeschort", zo maakte de Indonesische voetbalbond bekend.

