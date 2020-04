UEFA-baas Ceferin krijgt kritiek uit onverwachte hoek: “Het was een criminele beslissing om Atalanta - Valencia te laten doorgaan” MDRW

11 april 2020

23u32

Bron: Ekipa24 0 Buitenlands voetbal Forse kritiek aan het adres van UEFA-baas Aleksander Ceferin (52). Die nam eerder het corona-beleid van de regering uit zijn thuisland Slovenië op de korrel. Maar premier Janez Janša (61) kaatst de bal nu terug. “Het was een criminele beslissing om wedstrijden zoals Atalanta - Valencia te laten doorgaan.”

Slovenië was er bij de uitbraak van het coronavirus als de kippen bij om de nodige maatregelen te nemen. Zo kon men het virus snel indijken. Slechts 1.188 mensen testten positief en 50 mensen stierven door het virus. “Als de cijfers blijven dalen, zullen we bepaalde maatregelen wellicht kunnen terugschroeven”, zei de rechtse premier Janez Janša eerder deze week aan de Sloveense televisie.

Toch is Aleksander Ceferin, de grote baas van voetbalbond UEFA, het grondig oneens met het beleid van zijn landgenoot. Een té negatieve toon luidt de kritiek. “Natuurlijk mogen ze de situatie niet onderschatten, maar anderzijds moet je de burgers ook hoop en optimisme geven”, vertelde hij in het Sloveense Ekipa24. “We kunnen de mensen niet blijven zeggen dat het morgen nog slechter wordt dan vandaag. De regering moet de bevolking op een positieve manier informeren in plaats van paniek te zaaien.”

Maar de kritiek schoot bij premier Janša in het verkeerde keelgat. Ceferin zou beter voor eigen deur vegen, klinkt het. “Ceferin liet wedstrijden zoals Atalanta - Valencia gewoon doorgaan.” Een maand later wijzen verschillende dokters net naar die match als een van de grootste triggers voor de coronachaos die momenteel in de regio Lombardije heerst. “Dat is het bewijs dat geld de belangrijkste drijfveer was. Door die wedstrijden heeft het virus zich verspreid over gans Europa. Het was een onverantwoordelijke en ronduit criminele beslissing van Ceferin. Hij is de grote baas, dus hij moet doen wat goed is.”

Janša is trouwens niet onbesproken in eigen land. Zijn eerste ambtstermijnen (2004 tot 2008 en 2012-2013, red.) werden door corruptietermijnen ontsierd. Verder heeft hij ook goede banden met de Hongaarse premier Viktor Orban en pleit hij voor de herinvoering van de legerdienst.

