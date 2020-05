Tweedeklasser Málaga CF eerste Spaanse ploeg die collectieve ontslagen aankondigt “om de toekomst van de club te verzekeren” CPG

19 mei 2020

20u58

Bron: Daily mail 2 Buitenlands voetbal Donkere wolken pakken zich samen boven het doorgaans zonnige Estadio La Rosaleda van Málaga CF. De Zuid-Spaanse club laat weten dat het uit financiële noodzaak de contracten van personeelsleden - allicht ook spelers - tijdelijk, al dan niet definitief zal moeten stopzetten.

De Spaanse tweedeklasser Málaga CF neemt een drastische beslissing. De financiële gevolgen die de coronacrisis met zich meebrengt, dwingt de ploeg tot het tijdelijk of zelfs definitief opschorten van contracten van personeelsleden en mogelijk ook spelers, zo laat de club in een persbericht weten op haar site. “Om de toekomst van Málaga CF te verzekeren, heeft de club vandaag - 19 mei 2020 - het besluit genomen om te starten met een collectieve ontslagprocedure. Op die manier hopen we de financiële last te kunnen verlichten.”

Málaga doet een beroep op een speciale regeling van de Spaanse overheid - Expediente de Regulacion (ERE) - om dergelijke plannen voor collectieve ontslagen te kunnen doorvoeren.

Bergafwaarts

Tal van Europese voetbalploegen ondervinden financiële problemen ten gevolge van de stopzetting van het voetbal door de coronapandemie. De vraag rijst of andere Spaanse of Europese ploegen het voorbeeld van Málaga zullen volgen.

De voormalige club van Maxime Lestienne kampt de afgelopen maanden al langer met financiële moeilijkheden. In februari werd de Qatarese zakenman Abdullah bin Nasser Al Thani, die Málaga in 2010 kocht, voor zes maanden op non-actief geplaatst door het Spaanse gerechtshof wegens aanklachten van fraude, onbehoorlijk bestuur en onregelmatigheden.

De ploeg uit Andalusië - die in 2013 nog de kwartfinales van de Champions League speelde - stond op het moment van de onderbreking op een vijftiende plaats in de Spaanse tweede klasse. Twee seizoenen geleden degradeerde de ploeg uit La Liga. Vorig seizoen greep het net naast een promotieticket door op een derde plaats te eindigen en bijhorende eindronde te verliezen.

