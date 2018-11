Tweede nederlaag op rij voor Spanje: Kroatië viert eerste keer in Nations League na doelpunt in slotseconden MH

15 november 2018

22u38 2 Kroatië KRO KRO 3 einde 2 SPA SPA Spanje Buitenlands Voetbal Tweede opeenvolgende nederlaag voor Spanje. Na de 2-3-nederlaag tegen Engeland, verloor ‘La Roja’ vanavond ook in Kroatië: 3-2 na een doelpunt in de slotseconden. Voor de Kroaten de eerste zege in de Nations League.

In de schaduw van België-IJsland stond er een onvervalste topaffiche op het menu: Kroatië-Spanje. Oftewel de WK-finalist vs. de WK-flop. De heenwedstrijd half september in het Spaanse Elche werd een nachtmerrie voor de Kroaten – 6-0 werd het toen. Gent-doelman Kalinic, die een basisplaats kreeg van bondscoach Dalic, en zijn teammaats dus op wraak belust. En de goede intenties werden ei zo al na zes minuten beloond. De Gea had het geluk aan zijn kant toen Perisic de paal trof. Voor het overige was het qua doelgevaar in Zagreb een mager beestje. Spanje tekende voor 63% balbezit, maar miste draadkracht voorin.

Ivan Perišić zorgt voor het eerste gevaar, hij treft de paal! 💥 #CROESP pic.twitter.com/w7kwk7UuVF Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Dan had de tweede helft een pak meer in petto. Kramaric fusilleerde De Gea overhoeks en scoorde het eerste doelpunt voor Kroatië in de Nations League. 1-0 na 53 minuten. Een treffer die in de kaarten speelde van de Kroaten, zou je denken – zij konden nog meer vanuit de omschakeling voetballen. Niets bleek minder waar. Nog geen twee minuten later maakte Ceballos, op aangeven van Isco, alweer gelijk. Knappe goal. Een kopbalgoal van Jedvaj schonk Kroatië een nieuwe voorsprong, maar alwéér was het feestje van korte duur. Sergio Ramos zorgde vanop de stip voor 2-2. Alles leek op een puntendeling te wijzen, tot Jedvaj in de slotseconden Kroatië naar het delirium knalde: 3-2. Vreugde alom in Zagreb, treurnis bij ‘La Roja’.

GOAL | Kramarić kan profiteren van een foutje van Sergi Roberto: 1️⃣-0️⃣! 🙈 #CROESP pic.twitter.com/F4EN0uag3Q Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Kroatië komt opnieuw op voorsprong, dit keer dankzij een doelpunt van Jedvaj! 👀



2️⃣-1️⃣ #CROESP pic.twitter.com/BW5D6xWQtQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

PENALTY | Sergio Ramos blijft rustig en zet de strafschop feilloos om! ✅



2️⃣-2️⃣ #CROESP pic.twitter.com/RlmXf1HGOa Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WAT. EEN. MATCH. 😱



Kroatië haalt in de slotminuten alsnog de zege binnen! ⏱ Jedvaj ontpopt zich met zijn tweede doelpunt tot held van de avond! 🔝



3️⃣-2️⃣ #CROESP pic.twitter.com/F3hN69ETbZ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link