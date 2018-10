Twee keer rood in drie matchen voor Rode Duivel Christian Kabasele - Witsel wint spektakelmatch - Carrasco scoort pareltje Redactie

06 oktober 2018

16u40

Alderweireld wint met Tottenham van Cardiff, Kabasele leidt afstraffing in bij Watford

Tottenham, met Rode Duivel Toby Alderweireld, heeft vandaag op de achtste speeldag van de Premier League met 1-0 van Cardiff gewonnen. Bij Watford moest Christian Kabasele al na 32 minuten naar de kant met twee gele kaarten, zijn ploegmaats verloren uiteindelijk met 0-4 van Bournemouth.

Mousa Dembélé (dij) en Jan Vertonghen (hamstring) ontbraken bij Tottenham met blessures, Alderweireld speelde de hele wedstrijd. Eric Dier maakte al na acht minuten het enige doelpunt, bij de bezoekers moest Joe Ralls (58.) in de tweede helft gaan douchen na een rode kaart.

Watford had tegen Bournemouth al één doelpunt van David Brooks om de oren gekregen toen Kabasele naar de kant moest, nadien volgden er nog drie. Joshua King (33.) benutte eerst de penalty die volgde op het truitje-trek van onze landgenoot, en maakte er niet veel later nog eentje (45.). Callum Wilson (46.) legde meteen na de rust de eindstand vast.

Steven Defour ontbrak bij Burnley "om persoonlijke redenen", Laurent Depoitre startte bij tegenstander Huddersfield Town in de basis. Sam Vokes (20.) bracht Burnley op voorsprong, Depoitre werd na 59 minuten gewisseld voor landgenoot Isaac Mbenza. Niet hij, maar verdediger Christopher Schindler (66.) maakte gelijk.

Bij Wolverhampton, dat met 0-1 ging winnen bij Crystal Palace, moest Leander Dendoncker opnieuw vrede nemen met een plaatsje in de tribune. Christian Benteke ontbreekt bij Palace nog altijd met een knieblessure.

Witsel en Dortmund winnen spektakelrijke wedstrijd met vier doelpunten in slot

Borussia Dortmund heeft vandaag op de tweede speeldag van de Duitse Bundesliga met 4-3 gewonnen tegen Augsburg. Rode Duivel Axel Witsel speelde de hele wedstrijd.

Alfred Finnbogason (22.) - ooit even actief bij Lokeren - bracht de bezoekers op voorsprong in de eerste helft, invaller Paco Alcacer (62.) maakte in de tweede helft gelijk. Philipp Max (71.) leek Augsburg weer even de zege te schenken, maar Alcacer (80.) maakte weer gelijk. Op zes minuten van het einde leek Dortmund de zege op zak te steken na een doelpunt van Mario Götze (84.), maar Michael Gregoritsch (87.) maakte gelijk. Alwéér Alcacer bracht die felbevochten zege alsnog binnen met een goal in minuut 96. Dortmund sluit het weekend met 17 op 21 hoe dan ook af als enige leider.

Bij Dusselsdorf speelde Benito Raman de hele wedstrijd tegen Schalke 04, die met 0-2 werd verloren na doelpunten van McKennie (48.) en Burgstaller (53.). Opvallend: Dodi Lukebakio werd uit de kern gehouden, nadat hij eerder op zaterdag te laat kwam voor de tactische bespreking.

Kabasele pakt rood bij Watford

Balen voor Christian Kabasele. Voor de tweede keer in drie matchen mocht de Rode Duivel, nochtans aardig op dreef dit seizoen, vroegtijdig naar de kant. Tegen Bournemouth werd hij al na 33 minuten uitgesloten na een strafschopfout. Zijn tweede overtreding. Na 11 minuten ontving de centrale verdediger zijn eerste gele karton. Na ruim een half uur veroorzaakte hij een strafschop en mocht hij gaan douchen. Watford keek bij de rust tegen een 0-3-achterstand aan. Kabasele werd anderhalve week in de League Cup uitgesloten na een strafschopfout op Dele Alli, maar de schorsing werd achteraf kwijtgescholden. Op Arsenal kwam hij goed weg toen de ref een overtreding op Lacazette in de zestien niet floot.

Pareltje Carrasco in China

Yannick Carrasco etaleerde vandaag zijn uitstekende traptechniek in de Chinese competitie. De Rode Duivel hielp zijn team Dalian Yifang met een héérlijke vrije trap aan een 3-1-zege tegen Jiangsu Suning.

Carrasco tekende halfweg de tweede helft voor de 2-1. Ook Nyasha Mushekwi (ex-KV Oostende) was trefzeker voor Dalian Yifang - voor de Zimbabwaan al het veertiende competitiedoelpunt. Dalian Yifang schuift door de zege voorlopig op naar de achtste plaats in de Super League, maar de meeste wedstrijden van de 25e speeldag worden later afgewerkt.

Bekijk de beelden van het pareltje van Carrasco hieronder vanaf 3:00.