Twee keer rood in drie matchen voor Rode Duivel Christian Kabasele - Carrasco scoort pareltje Redactie

06 oktober 2018

16u40

Bron: Belga 0

Kabasele pakt rood bij Watford

Balen voor Christian Kabasele. Voor de tweede keer in drie matchen mocht de Rode Duivel, nochtans aardig op dreef dit seizoen, vroegtijdig naar de kant. Tegen Bournemouth werd hij al na 33 minuten uitgesloten na een strafschopfout. Zijn tweede overtreding. Na 11 minuten ontving de centrale verdediger zijn eerste gele karton. Na ruim een half uur veroorzaakte hij een strafschop en mocht hij gaan douchen. Watford keek bij de rust tegen een 0-3-achterstand aan. Kabasele werd anderhalve week in de League Cup uitgesloten na een strafschopfout op Dele Alli, maar de schorsing werd achteraf kwijtgescholden. Op Arsenal kwam hij goed weg toen de ref een overtreding op Lacazette in de zestien niet floot.

Pareltje Carrasco in China

Yannick Carrasco etaleerde vandaag zijn uitstekende traptechniek in de Chinese competitie. De Rode Duivel hielp zijn team Dalian Yifang met een héérlijke vrije trap aan een 3-1-zege tegen Jiangsu Suning.

Carrasco tekende halfweg de tweede helft voor de 2-1. Ook Nyasha Mushekwi (ex-KV Oostende) was trefzeker voor Dalian Yifang - voor de Zimbabwaan al het veertiende competitiedoelpunt. Dalian Yifang schuift door de zege voorlopig op naar de achtste plaats in de Super League, maar de meeste wedstrijden van de 25e speeldag worden later afgewerkt.

Bekijk de beelden van het pareltje van Carrasco hieronder vanaf 3:00.