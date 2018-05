Twee keer kanker overwonnen en het beslissende doelpunt voor de redding gemaakt: Engelse voetballer schrijft zijn eigen sprookje Mike De Beck

08 mei 2018

11u29

Wilskracht en doorzettingsvermogen moet je Joe Thompson niet aanleren. De 29-jarige Engelse middenvelder kreeg tot twee keer toe te horen dat hij kanker had. Na twee zware gevechten tegen de vreselijke ziekte mocht hij echter in december van vorig jaar zijn wederoptreden maken bij Rochdale. Zaterdag zorgde Thompson er eigenhandig voor dat zijn club niet degradeerde. Hij scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Charlton zodat Rochdale in de Football League One blijft. Een voetbalsprookje dat Thompson zelf neerpende.

Elf maanden nadat hij een tweede keer kankervrij werd verklaard, was het ultieme gloriemoment van Joe Thompson aangebroken. In de 69ste minuut trapte hij zich in de voetbalharten van de supporters van Rochdale. Met een lage schuiver met zijn linkervoet jaagde Thompson het leer tegen de touwen. Het Spotland Stadium kirde van de pret. Niet onlogisch, want bij een zege tegen Charlton Athletic zou Rochdale zich handhaven in de Football League One (de Engelse derde klasse). De treffer van Thompson was het enige doelpunt van de partij. Rochdale redde zich dus. Met dank aan één vastberaden speler: Joe Thompson.

Never Give Up! You Can Achieve Anything If You Put Your Mind & Heart To It #Lion 💪🏽💙⚽️🔥 #football #love #passion #RAFC #stayingup #greateescape #skybetleagueone #dreams pic.twitter.com/2pbw6YHktb Joe Thompson(@ JJL_Thompson) link

Thompson heeft namelijk een bijzonder lange weg achter de rug. In oktober 2013 dook het nodulair scleroserend Hodgkin-lymfoom op bij de voetballer. Een soort van kanker dat de artsen met de nodige chemotherapie te lijf gingen. In juni 2014 viel het goede nieuws: Thompson was kankervrij. Zijn voetbaldroom liet hij allerminst schieten, ondanks de zware ziekte die hij net achter de rug had. Toch sloeg het noodlot een tweede keer toe. Uitgerekend op Kerstavond in 2016. Maar opnieuw kreeg de ziekte hem niet klein. "Ik ben kankervrij. Extra tijd en strafschoppen, maar Thompson 2 - kanker 0", schreef Thompson in juni 2017 neer op Twitter.

"Alle pijn en donkere dagen waren het waard"

Zaterdag kroonde de moedige voetballer zich tot de held van Rochdale. "Je kan zeggen dat het in de sterren geschreven stond, dat het het lot was. Er is veel hard werk aan vooraf gegaan", vertelde Thompson aan de BBC. "Ik heb het nooit makkelijk gehad en dat is iets wat mijn moeder me heeft bijgebracht. Je moet het beste maken van een slechte situatie en spelen met de kaarten die je krijgt. Je probeert het beste te maken van je hand. Het was een echte rollercoaster, maar vandaag is een gigantisch hoogtepunt. Een enorm groot moment voor mijn familie en ik ben zeker dat we het gaan vieren en ervan zullen genieten." Na zijn triomftocht plaatste Thompson een bijzonder inspirerende boodschap op Twitter. "Geef nooit op! Je kan alles bereiken als je je verstand en je hart er op richt." Een enorm lichtpunt dus na jarenlang afzien. "Alle pijn en donkere dagen waren het waard voor dat ene kleine moment."

