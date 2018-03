Twee jaar na het overlijden van Johan Cruijff: de strafste quotes van de Nederlandse voetbalgrootheid Redactie

24 maart 2018

12u32 0 Buitenlands Voetbal Vandaag is het dag op dag twee jaar geleden dat Johan Cruijff het leven liet. De Nederlandse voetballegende stond niet alleen bekend voor zijn onnavolgbare dribbels, maar was ook rad van tong. Een greep uit de strafste quotes van de voetbalgrootheid.

"Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal."

"Elk nadeel heb z'n voordeel."

"Voordat ik een fout maak, maak ik de fout niet."

"Wat heb je nou liever? Eén goed 11-tal of 11 goede 1-tallen?"

"De Italianen kunnen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen."

"Een van de 32 landen die deelnemen aan het WK wordt wereldkampioen. De andere niet, want die zijn er niet."

"Toeval is logisch."

"Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen."

"Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen, want anders zou ik het niet doen."

"Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen. Als het werkt, zal het dus altijd een draw worden."

"Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch."

"Als ik thuiskom van een televisie-analyse, vraagt mijn vrouw: 'Wat heb je gezegd?'. Dan zeg ik: 'Al sla je me dood'."

"Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te laat."

"Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite om me te vergissen."

"Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken."

"Ik neem altijd zélf de beslissingen. Dus als ze bij Ajax tegen me zeggen: 'Je bent te oud.' Dan zeg ik: 'Dat beslis jij niet, dat beslis ik.'"