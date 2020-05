Turkse voetballer bekent dat zijn zoontje (5) niet stierf aan corona, maar dat hij de jongen vermoord heeft ODBS

13 mei 2020

17u16 6 Buitenlands voetbal Cevher Toktas, een 32-jarige Turkse voetballer die tussen 2007 en 2009 voor Hacettepe Spor speelde in de hoogste Turkse klasse, is opgepakt nadat hij bekend heeft zijn zoontje verstikt te hebben met een kussen. De voetballer g af als reden op dat hij niet van de jongen hield.

Toktas werd eerder deze maand al gearresteerd nadat zijn vijfjarige zoon Kasim dood werd teruggevonden in het Dortcelik kinderhospitaal in Bursa. Volgens Turkse media ging de voetballer, die nu uitkomt voor amateurclub Bursa Yildirim Spor, op 23 april met Kasim naar het ziekenhuis omdat hij koorts en ademhalingsproblemen had. Symptomen van Covid-19, waardoor de dokters de twee in quarantaine plaatsten. Maar later die dag verslechterde de situatie van Kasim en werd hij overgebracht naar intensieve. Even later stierf hij daar. Zijn dood werd toegeschreven aan corona.

Maar elf dagen na het overlijden van zijn zoontje besloot Toktas zich aan te geven bij de politie. Hij bekende Kasim vermoord te hebben. Nadat het ziekenhuispersoneel hen alleen liet, verstikte Toktas zijn zoon met een kussen, stelde hij. “Een kwartier lang duwde ik een kussen op zijn gezicht terwijl hij op zijn rug lag, ondanks dat hij tegenspartelde”, luidt het statement van de voetballer. “Pas toen hij niet meer bewoog, deed ik het kussen weg en riep ik de dokters binnen om niet verdacht te zijn.”

Toktas vertelde de politie dat hij de wanhoopsdaad beging omdat hij “al sinds de geboorte niet van zijn zoontje hield”. De verdediger, die zegt geen mentale problemen te hebben, werd onmiddellijk aangehouden. Hij riskeert levenslang. Kasim werd na zijn dood begraven in een geïmproviseerd graf. De autoriteiten hebben het lijk opnieuw opgegraven voor een autopsie als deel van het onderzoek.