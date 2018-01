Turkije verbant voetballer voor steun aan Koerden Redactie

31 januari 2018

07u56

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Deniz Naki mag nooit meer in Turkije voetballen. De Turkse voetbalbond TFF heeft de 28-jarige middenvelder voor 3,5 jaar geschorst, omdat hij zich openlijk heeft uitgesproken voor een onafhankelijk Koerdistan. In Turkije staan schorsingen van langer dan 3 jaar gelijk aan een levenslange verbanning.

Naki staat onder contract bij derdeklasser Amed SK, een club uit het zuidoosten van Turkije waar veel Koerden wonen. De TKK heeft hem geschorst voor "ideologische propaganda voor de separatisten", staat in de officiële verklaring. Naki moet ook een boete van 273.000 Turkse lira betalen, omgerekend bijna 60.000 euro.



De geboren Duitser kreeg vorig jaar al een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1,5 jaar voor steun aan de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. De oud-speler van onder meer Bayer Leverkusen en FC St. Pauli verblijft momenteel voor de veiligheid in Duitsland. Vorige maand werd Naki in zijn auto beschoten. Hij zette pas een filmpje online, waarin hij oproept mee te doen aan een protestmars door Keulen tegen het Turkse militaire geweld in het grensgebied met Syrië.