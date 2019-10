Turkije blijft opnieuw overeind tegen Frankrijk, spelers pakken weer uit met omstreden saluut Redactie

14 oktober 2019

23u49

Bron: AD.nl 2 EK kwalificaties Na de 2-0 zege in Konya is Turkije er opnieuw in geslaagd om niet te verliezen van wereldkampioen Frankrijk. In Parijs werd het 1-1.

Bij de gelijkmaker salueerden de Turkse spelers. Eerder gaf de UEFA aan daar een onderzoek naar te starten naar het gebaar bij de eerdere wedstrijd tegen Albanië. Het is volgens de reglementen verboden om op het voetbalveld te refereren aan politiek of religie.

Kaan Ayhan zorgde ervoor dat er een orkaan van geluid ging door het Stade de France, want in het nationale stadion van Frankrijk waren veel Turkse fans, onder meer uit België en andere omringende landen. Ayhan kopte na een vrije trap van dichtbij binnen. Daarmee ontnam hij invaller Olivier Giroud een heldenrol af. De spits scoorde vier minuten na zijn invalbeurt en leek daarna Frankrijk naar het EK te hebben gekopt.

Door het gelijkspel zijn Frankrijk én Turkije vrijwel zeker voor het EK geplaatst. Beide landen hebben 19 punten. IJsland heeft een achterstand van 5 punten. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen. IJsland, dat eerder in eigen huis Turkije versloeg, moet nog naar Istanboel.

De EK-kwalificatiewedstrijd stond onder hoogspanning. Dat kwam onder meer vanwege de Turkse inval in Noord-Syrië. Bij de vorige wedstrijd van het Turkse elftal brachten de spelers een militaire groet. Ze droegen hun overwinning op aan de militairen die vechten in Syrië. Daarop had de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, zijn aanwezigheid bij de wedstrijd op het laatste moment afgezegd. De Franse president Macron is fel tegen de Turkse inval.