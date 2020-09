Tsjechië met 21 (!) debutanten in Nations League-duel tegen Schotland Redactie

06 september 2020

21u23

Bron: Belga 0 Nations League Tsjechië heeft zondag een selectie met daarin 21 spelers zonder enige ervaring als international bekendgemaakt voor het duel met Schotland in de Nations League. De Europese Voetbalbond UEFA gaf eerder aan dat het duel met de Schotten ondanks eerdere coronabesmettingen maandag toch moet doorgaan.

De Tsjechen moesten heel hun ploeg en technische staf omgooien nadat twee leden van de omkadering eerder deze week positief hadden getest op het coronavirus. "We kunnen over niets zeker zijn, maar de spelers die morgen zullen aantreden zijn vastberaden om te strijden voor een goed resultaat", zei gelegenheidsbondscoach David Holoubek zondag. "Ook al is Schotland waarschijnlijk favoriet, we zullen het niet zomaar weggeven", aldus Holoubek, die normaal de Tsjechische U18 coacht.

Verdediger Roman Hubnik en aanvaller Stanislav Tecl zijn de enige spelers in de nieuwe selectie die ervaring hebben als international. Alle opgeroepen spelers komen uit de Tsjechische competitie. De 36-jarige Hubnik, die voor het laatst op het EK van 2016 speelde, zal de aanvoerder zijn.

In hun openingsmatch in groep 2 van de B-divisie wonnen de Tsjechen met 1-3 van Slovakije. Club Brugge-aanvaller Michael Krmencik maakte de derde treffer. Nadien kondigde de Tsjechische voetbalbond (FACR) aan dat het duel met Schotland niet kon doorgaan uit vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus. De UEFA liet echter weten dat het duel gewoon zoals gepland in Olomouc gespeeld moest worden.

De UEFA had afgelopen week al scenario's geschetst voor duels die te maken kregen met besmettingen met het coronavirus. Daarin staat dat een wedstrijd moet doorgaan zolang een team minstens dertien spelers beschikbaar heeft, inclusief één doelman.