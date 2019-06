Trump haalt uit naar voetbalkapitein die niet naar dat “verdomde Witte Huis” wil (maar tweette eerst fout) ODBS

27 juni 2019

06u55 0 WK vrouwenvoetbal Donald Trump is niet onder de indruk van het dreigement van voetbalster en kapitein Megan Rapinoe dat ze niet naar dat “verdomde” Witte Huis komt als ze met Amerika wereldkampioen wordt. “Ik ben een groot fan van de Amerikaanse voetbalsters”, twittert de Amerikaanse president. “Maar Megan moet eerst winnen voordat ze praat.”

“We hebben de ploeg nog niet uitgenodigd, maar dat doe ik nu wel”, vervolgt Trump. “Of ze nu winnen of verliezen. Megan moet respect hebben voor ons land, het Witte Huis en onze vlag. Ook omdat er zo veel voor haar en haar ploeg is gedaan. Wees trots op de vlag die je draagt. De Verenigde Staten doen het geweldig.” Als de vrouwen niet ingaan op de uitnodiging van Trump, volgen ze het voorbeeld van NBA-kampioenen Cleveland Caveliers en Golden State Warriors en Super Bowl-winnaar Philadelphia Eagles. Zij stuurden hun kat naar Washington.

Rapinoe wekt al langer ergernis bij president Trump. Ze zingt het volkslied bewust niet mee en legt ook geen hand op haar borst tijdens de nationale hymne. In het verleden knielde ze vaak tijdens het volkslied, uit solidariteit met American Football-speler Colin Kaepernick, die zich verzet tegen buitensporig politiegeweld in de VS tegen zwarte Amerikanen. Tijdens het WK is Rapinoe wel steeds blijven staan als het volkslied van de Verenigde Staten door de speakers schalde. Vrijdagavond spelen de Amerikaanse vrouwen in de kwartfinale tegen gastland Frankrijk in wat tot dusver de topaffiche is van dit WK.

Foute tag

Aan de onenigheid met Rapinoe ging nog een foutje van Trump vooraf. Aanvankelijk richtte hij zijn tweet aan @meganrapino, maar dat bleek niet de voetbalster te zijn. Wel een andere Megan Rapinoe, waardoor die haar account met minder dan 1.000 volgers plots viraal zag gaan. De vrouw liet de gelegenheid alvast niet onbenut om Trump van respons te dienen. “Ze heeft alle reden om niet te gaan. Bovendien is dit niet haar account”, stuurde Rapino als antwoord op de tweet van Trump die daarop verwijderd werd. Duizenden likes waren haar deel, waarop ze pochte dat ze nu snel over de 1.000 volgers ging hebben. “Red me”, tweette ze daarna ook richting de voetbalster. Haar plus 1.000 volgers waren alvast snel bereikt.