Truitje Zlatan opnieuw meest verkocht in MLS: “Had ik maar 50 procent op de verkoop” LPB

18 oktober 2019

Zlatan Ibrahimovic is voor het tweede jaar op rij de ‘bestseller’ in de Verenigde Staten. Van de Zweedse spits van LA Galaxy zijn dit seizoen de meeste shirts verkocht via de webshop van de Major League Soccer (MLS). Vorig jaar was het witte shirt van LA Galaxy met daarop de naam van Ibrahimovic en diens rugnummer 9 ook al het populairst. “Ik wou dat ik 50 procent had op de verkoop”, gekscheerde Zlatan in een interview.

De MLS maakte niets bekend over de verkoopaantallen, ongetwijfeld vanuit commercieel oogpunt. Op de lijst van bestverkopende shirtjes in de Amerikaanse competitie staat Josef Martinez van Atlanta United op twee en Carlos Vela van Los Angeles FC op drie.

Of Ibrahimovic ook in 2020 nog voor voor LA Galaxy speelt, liet hij in het midden. “Ik heb een contract tot 31 december en dat respecteer ik. Als ik vertrek, hebben jullie minder om over te schrijven. We zullen wel zien wat er gebeurt.”