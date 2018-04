Trieste taferelen: derby van Belgrado ontaardt in massale knokpartijen, gezinnen rennen voor hun leven GVS

16 april 2018

15u16 0 Buitenlands Voetbal De Antwerpse derby richtte gisteren heel wat schade aan, maar de huiveringwekkende taferelen in de Servische hoofdstad Belgrado waren dit weekend helaas nog van een andere orde. De 'Eternal derby' staat hoe dan ook bekend om haar schrikwekkend schouwspel tussen de rivaliserende bendes van Rode Ster en Partizan. Wanneer na een stugge wedstrijd dan ook nog eens in minuut 97 een controversiële penalty wordt gefloten, is het hek natuurlijk helemaal van de dam.

Vóór de match gingen de hooligans in de straten van Belgrado al stevig op de vuist en in de tweede helft moest het duel door het afschieten van vuurpijlen en supporters die het terrein wilden bestormen enkele minuten worden stilgelegd. Na de brandjes te blussen -zowel letterlijk als figuurlijk- leek de match uiteindelijk af te stevenen op een 1-1-gelijkspel, het beste scenario voor de ordediensten.

In de laatste minuut van de blessuretijd wees de scheidsrechter echter prompt naar de stip. De poppetjes gingen ook op het veld aan het dansen, met twee rode kaarten en heel wat duw- en trekwerk tot gevolg. Rode Ster nam het cadeautje evenwel in dank aan waardoor de titel hen nog amper kan ontglippen.

Riots before Belgrade Derby,Red Star vs Partizan 14/04/2018 pic.twitter.com/BP42gu34De Different Manners(@ diferentmanners) link

Vluchtende gezinnen

De start van nog meer ellende. De bezoekende hooligans van Partizan konden na het laatste fluitsignaal met hun woede geen bleef terwijl de thuisaanhang gretig de draak stak met het verliezende kamp. Zo waren alle ingrediënten aanwezig voor een erbarmelijk schouwtoneel. De stoeltjes vlogen duchtig heen en weer en zowel in als uit het stadion waren de knokpartijen alomtegenwoordig. Op verschillende beelden is te zien dat de modale supporters - soms met kinderen - in allerijl naar de uitgang van de arena vluchtten terwijl de heetgebakerde hooligans elkaar opzochten. De politie trachtte de gemoederen te bedaren, maar kon weinig beginnen.

"Helaas heeft de derby in Belgrado alweer een lelijke indruk nagelaten voor zowel binnen- als buitenland", aldus Partizan-trainer Mirosalv Djukic. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt of hoeveel gewonden er exact zijn gevallen. De beelden zijn alvast afschuwelijk.

Went to a Belgrade derby and survived it. pic.twitter.com/WJHOAPU1Gv European Bob(@ Chana9MUFC) link

Belgrade Derby 14/04/18 pic.twitter.com/SbwEZk5afE I9o8•2oI8(@ rejbak) link