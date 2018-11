Trieste beelden van Senegalese ster Mané: aanvaller van Liverpool in zak en as nadat zijn land nochtans met 0-1 won TLB

17 november 2018

Voetballen voor land of club: voor sommige spelers is het iets helemaal anders. Youri Tielemans bijvoorbeeld presteert goed bij de Rode Duivels, maar bij zijn broodheer Monaco vlot het minder goed. Een omgekeerd voorbeeld is Sadio Mané (26). Bij zijn club Liverpool hoort de flankaanvaller wekelijks bij de uitblinkers, maar in het shirt van Senegal heeft Mané het moeilijker om rendement aan zijn moordende versnelling te koppelen. In eigen land neemt de kritiek op Mané daarom toe en dat laat hem duidelijk niet koud.

Senegal versloeg Equatoriaal-Guinea vanmiddag met 0-1 (owngoal van Luis Meseguer, red.) in de kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup. Maar in plaats van de zege te vieren, barstte Mané na het laatste fluitsignaal in tranen uit. De aanvaller moest getroost worden door zijn collega’s en verstopte zijn gezicht in zijn shirt. Volgens plaatselijke media werd de superster van het elftal geregeld op de korrel genomen, zeker toen hij in het slot een wenkende kans op de 0-2 liet liggen. Mané kon nog niet scoren in de kwalificatiecampagne.

Les chaudes larmes de Sadio Mané à la fin du match face à la Guinée Equatoriale (0-1). Cependant, rien n'indique qu'il est blessé.

Les chaudes larmes de Sadio Mané à la fin du match face à la Guinée Equatoriale (0-1). Cependant, rien n'indique qu'il est blessé.

Le joueur de Liverpool semble triste à cause de son mauvais match.