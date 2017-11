Treedt Buffon in de voetsporen van Zoff, Lev Yashin en co? Deze doelmannen pakten na hun 40ste verjaardag nog een titel Mike De Beck

"Ik heb een bepaalde leeftijd. Maar ik ben een soldaat van Juventus en Italië. Ik kan niet zomaar deserteren of stoppen." Met die uitspraken zette Gianluigi Buffon de deur op een kier. Houdt het legendarische Italiaanse sluitstuk er na dit seizoen dan toch niet mee op? 'Gigi' gaat straks op 40-jarige leeftijd met Juventus op zoek naar een nieuwe prijs, maar er waren niet veel doelmannen die hem dat voordeden. Op 40-jarige leeftijd of ouder nog een prijs pakken. Deze mannen deden het wel.

Dany Verlinden: laatste prijs op 40-jarige leeftijd

De voormalige doelman van Club Brugge was nog net 39 jaar wanneer blauw-zwart zich in het jaar 2002/2003 tot kampioen kroonde, maar bereikte wel de gezegende leeftijd van 40 jaar wanneer de finale van de Beker van België werd betwist. Daarin trok Club Brugge met 4-2 tegen Beveren aan het langste eind.

David Seaman: laatste prijs op 40-jarige leeftijd

Het sluitstuk van onder meer Arsenal pakte ook op 40-jarige leeftijd nog een prijs. In 2003 stond David Seaman in de FA Cup vier wedstrijden tussen de palen, waaronder de finale. Daarin wonnen de 'Gunners' met 1-0 van Southampton.

Edwin van der Sar: laatste prijs op 40-jarige leeftijd

De Nederlandse doelman droeg in het seizoen 2010/2011 meer dan zijn steentje bij wanneer Manchester United zich tot kampioen van Engeland kroonde. Van der Sar stond dat seizoen in de Premier League liefst 33 wedstrijden tussen de palen en hield 14 keer de nul. Uiteindelijk pakte ManU negen punten meer dan eerste achtervolgers Chelsea en Manchester City.

Dino Zoff: laatste prijs op 41-jarige leeftijd

De Italiaanse doelman staat nog steeds geboekstaafd als de oudste speler ooit die de wereldbeker won. Zoff pakte op 40-jarige leeftijd met La Squadra Azzurra de oppergaai op het WK van 1982 in Spanje. In datzelfde jaar werd hij nog kampioen met Juventus en in 1983 pakte Zoff met de 'Oude Dame' nog de beker van Italië. In twee wedstrijden werd Hellas Verona verslagen.

Mark Schwarzer: laatste prijs op 43-jarige leeftijd

De oudste in dit rijtje, al kwam Mark Schwarzer in zijn nadagen niet al te veel meer in actie. In het seizoen 2014/2015 werd de Australiër Engels kampioen met Chelsea, maar was hij pas derde doelman na Thibaut Courtois en Petr Cech. Schwarzer speelde wel zes wedstrijden in de Premier League. In datzelfde seizoen pakte Chelsea ook de Leugue Cup, maar Schwarzer heeft er geen aandeel in aangezien hij niet speelde. Ook een jaar later werd het sluitstuk Engels kampioen. Met Leicester City, ook al speelde hij toen in de Premier League geen enkele partij.

Lev Yashin: laatste prijs op 40-jarige leeftijd

Volgens sommigen nog steeds de beste doelman aller tijden. De legendarische keeper die in 1963 als enige doelman ooit de Gouden Bal heeft gewonnen, pakte ook op 40-jarige leeftijd nog een prijs. In 1970 won de 'Black Panther' met Dinamo Moskou nog de beker van de toenmalige Sovjet-Unie.

