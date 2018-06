TransferTalk: Radja Nainggolan naar Inter Milaan - Anderlecht toont interesse in Bakkali De voetbalredactie

21 juni 2018

06u12 417 Buitenlands Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Radja Nainggolan naar Inter Milaan

De transfer is dan toch afgerond. Radja Nainggolan (30) verlaat AS Roma na vier seizoenen en trekt naar Inter Milaan. Transferprijs: 24 miljoen euro plus verdediger Davide Santon (27) en de jonge middenvelder Nicolò Zaniolo (18). Onze landgenoot werd min of meer naar de uitgang geduwd bij de Romeinen - zelf had hij het nog altijd naar zijn zin in de Italiaanse hoofdstad. Maar sportief directeur Monchi had het naar verluidt steeds moeilijker met het gedrag naast het veld van Nainggolan. Het is alleszins geen populaire beslissing van het Romeinse bestuur. De ex-Rode Duivel was een publiekslieveling. Man van het volk, krijger op het veld. Een speler zoals ze het graag zien bij de Giallorossi.

Bij Inter Milaan wordt Nainggolan herenigd met Luciano Spalletti. Ex-trainer van AS Roma, hij had er een blind vertrouwen in onze landgenoot. Spalletti probeerde hem vorig jaar al weg te halen bij de Romeinen, iets waar hij toen niet in slaagde. Nainggolan tekent een contract tot 2022 bij de club uit Milaan en zou er om en bij vijf miljoen euro per jaar verdienen. Op 1 juli zou de deal officieel gemaakt worden. (NP)

Anderlecht toont interesse in Bakkali

Transfertarget bij de Belgische topclubs: Zakaria Bakkali. De 22-jarige flankaanvaller wordt nu ook genoemd bij Anderlecht. Eerder zou hij al gesprekken gevoerd hebben bij Standard. Maar wat wil Bakkali zelf? Hij zou naar verluidt het liefst in Spanje blijven voetballen. Vorig seizoen kwam hij uit voor Deportivo La Coruña, dat hem huurde van Valencia - waar hij mag vertrekken. (MJR)

Dortmund kijkt naar andere spitsen dan Batshuayi

Michy Batshuayi (23) is geen eerste keus meer bij Borussia Dortmund. Tijdens zijn uitleenbeurt dacht de club eraan hem definitief vast te leggen met een miljoenenbod, maar sinds de aanstelling van Lucien Favre als coach bekijken de Borussen andere opties. Favre wil een ander type en er zijn vragen bij de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Onder anderen met Alvaro Morata, die graag wil vertrekken bij Chelsea, lopen er contacten. Chelsea beslist pas over de toekomst van Batshuayi wanneer de trainerskwestie is uitgeklaard. Antonio Conte is nog altijd niet officieel ontslagen, maar de onderhandelingen met Maurizio Sarri (ex-Napoli) zitten in de laatste rechte lijn. Mogelijk mag Batshuayi zich eerst bewijzen tijdens de voorbereiding. Binnen de technische leiding van de Londense club geloven ze nog altijd dat Batsman een toekomst heeft op Stamford Bridge. Ondanks twee moeilijke seizoenen. Het voorbije half jaar voetbalde hij op huurbasis in Dortmund, maar na zijn enkelblessure in april werd hij vroegtijdig teruggestuurd. (KTH)

Faes (Anderlecht) vandaag van KVO?

KV Oostende is in eerste instantie nog op zoek naar een nieuwe doelman en een extra centrale verdediger. Wat die laatste betreft, wijst veel in de richting van de 20-jarige Wout Faes. Faes is een vaste waarde in de nationale beloftenploeg en maakte eerder ook deel uit van de U19 van toenmalig bondscoach Gert Verheyen. KVO had in eerst ingezet op Zinho Vanheusden, die afgelopen seizoen door Standard van Inter geleend werd, maar dat dossier zit muurvast. Naast Faes hoopt Anderlecht ook Aaron Leya Iseka bij de ex-club van Marc Coucke onder te brengen, maar daar zal een wat dat betreft sceptisch KV Oostende zich pas in de laatste weken van de transferperiode eventueel over buigen. (TTV)