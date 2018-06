TransferTalk: Nainggolan naar Inter, ook Dembélé op komst? - Anderlecht toont interesse in Bakkali, bevestigt vertrek van drie spelers en hoopt op Dimata De voetbalredactie

21 juni 2018

12u12 1078 Buitenlands Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Versterkt ook Dembélé middenveld van Inter?

Volgens La Gazzetta dello Sport wil Inter naast Nainggolan ook Dembélé naar Milaan halen. De transfer van 'Il Ninja' zou volgens de roze sportkrant een factor zijn die Dembélé mee naar Italië moet lokken, onder meer omdat ze vroeger samen op school zaten. Zijn profiel zou passen binnen wat Luciano Spalletti, de trainer van Inter, wil: een krachtig type met persoonlijkheid. Tottenham zou aanvankelijk 30 miljoen euro gevraagd hebben voor de middenvelder die nog een jaar onder contract ligt, maar er zou nu toch te onderhandelen vallen. Tanguy Ndombele van Olympique Lyon zou nog volgens La Gazzeta zijn opvolger moeten worden in Engeland.

Tottenham biedt Dembélé overal aan, maar hoopt nog altijd op volle pot. Liefst China. De Spurs staan niet open voor een ruildeal. Dembélé wil zelf liefst naar een rustige competitie en zijn laatste pay day. Zijn agenten hadden onlangs een verkennend gesprek met Inter, Napoli en Juventus.

"Ik hou van het voetbal, maar ik ben ook een avonturier", zei Dembélé gisteren nog. "Ik sta voor alles open. Of ik al met Witsel en Carrasco gesproken heb over hoe het is om in China te spelen? (lachje) Als iemand in Bangladesh zou spelen, zou me dat ook enorm interesseren. Zou ik ook willen weten hoe die mensen daar zijn, hoe het leven er is, hoe de velden erbij liggen... Ik ga niet ontkennen dat ik al met Yannick en Axel over China gesproken heb. Maar dat deed ik ook met Lolo (Ciman, die in de Amerikaanse MLS speelt, red.). En met Leander over Anderlecht? (lacht) Nee, dat niet. Nu, ik ga nu nog niet zeggen dat ik sowieso wegga bij Tottenham. Of dat ik zeker blijf. Maar als ik vertrek, is het sowieso niet naar een andere Engelse club. Tottenham is mijn ploeg."

Dimata bijna rond met Anderlecht

Luc Devroe bevestigt: “We hopen dat Dimata zo snel mogelijk aansluit op training.” De spits is target nummer één voor paars-wit om de aanval te versterken. “Het is enkel nog wachten op Wolfsburg om de handtekeningen te zetten. Zij waren in het buitenland.” (FDZ)

Anderlecht neemt afscheid van jong trio

Wout Faes verlaat Anderlecht definitief. De verdediger trekt naar KV Oostende. Idrissa Doumbia kiest dan weer naar het Russische Achmat Grozny. Jorn Vancamp tekende een contract bij Beerschot-Wilrijk. (FDZ/TTV)

Luc Devroe a annoncé le départ de Wout Faes (KVO), Jorn Vancamp (Beerschot) et Idrissa Doumbia (Akhmat Grozny). Luc Devroe heeft het vertrek van Wout Faes (KVO), Jorn Vancamp (Beerschot) en Idrissa Doumbia (Akhmat Grozny) aangekondigd.

Anderlecht laat overbodige doelman naar Union vertrekken

1B-club Union heeft zich verzekerd van de diensten van doelman Enzo D'Alberto. De 21-jarige D'Alberto komt over van Anderlecht en tekende bij de buren een contract van één seizoen.

D'Alberto kreeg zijn volledige jeugdopleiding bij Anderlecht en stond de voorbije jaren onder de lat bij de paars-witte beloften. Tijdens de laatste zes maanden van vorig seizoen trainde hij, door de blessure van Frank Boeckx, consequent mee met het eerste elftal.

D'Alberto is de vijfde zomeraanwinst van de Brusselaars. Eerder trok Union al de Franse aanvaller Nils Bouekou, de Franse middenvelders Steven Pinto-Borges en Hadamou Traoré en de Noorse doelman Anders Kristiansen aan.

Radja Nainggolan naar Inter Milaan

De transfer is dan toch afgerond. Radja Nainggolan (30) verlaat AS Roma na vier seizoenen en trekt naar Inter Milaan. Transferprijs: 24 miljoen euro plus verdediger Davide Santon (27) en de jonge middenvelder Nicolò Zaniolo (18). Onze landgenoot werd min of meer naar de uitgang geduwd bij de Romeinen - zelf had hij het nog altijd naar zijn zin in de Italiaanse hoofdstad. Maar sportief directeur Monchi had het naar verluidt steeds moeilijker met het gedrag naast het veld van Nainggolan. Het is alleszins geen populaire beslissing van het Romeinse bestuur. De ex-Rode Duivel was een publiekslieveling. Man van het volk, krijger op het veld. Een speler zoals ze het graag zien bij de Giallorossi.

Bij Inter Milaan wordt Nainggolan herenigd met Luciano Spalletti. Ex-trainer van AS Roma, hij had er een blind vertrouwen in onze landgenoot. Spalletti probeerde hem vorig jaar al weg te halen bij de Romeinen, iets waar hij toen niet in slaagde. Nainggolan tekent een contract tot 2022 bij de club uit Milaan en zou er om en bij vijf miljoen euro per jaar verdienen. Op 1 juli zou de deal officieel gemaakt worden. (NP)

BREAKING: @OfficialRadja verlaat AS Roma en trekt naar Inter Milaan



💶 24 miljoen euro (+ Santon en Zaniolo)



📝 Contract tot 2022

💰5 miljoen / jaar + bonussen



Meer op @hlnsport pic.twitter.com/uiMfOVRsW8 Niels Poissonnier(@ niels_27) link

Anderlecht toont interesse in Bakkali

Transfertarget bij de Belgische topclubs: Zakaria Bakkali. De 22-jarige flankaanvaller wordt nu ook genoemd bij Anderlecht. Eerder zou hij al gesprekken gevoerd hebben bij Standard. Maar wat wil Bakkali zelf? Hij zou naar verluidt het liefst in Spanje blijven voetballen. Vorig seizoen kwam hij uit voor Deportivo La Coruña, dat hem huurde van Valencia - waar hij mag vertrekken. (MJR)

Beerschot-Wilrijk haalt PSV-verdediger

Beerschot-Wilrijk heeft reeds zijn tiende aanwinst beet. Verdediger Gökhan Kardes komt over van PSV en tekent een contract voor twee seizoenen op het Kiel.

"Ik vind het een hele eer om voor zo’n mooie club te spelen. Ex- Beerschotspeler Alpaslan Özturk is een vriend van mij. Hij vertelde niks dan goeds over Beerschot en zijn supporters. Ook Mark Van Bommel vindt dit voor mij de juiste stap", zegt hij in een eerste reactie. Met Ex-Oranjespeler Mark Van Bommel heeft Gökhan Kardes een vertrouwensband. Naast Van Bommel werd de verdediger ook getraind door Ruud Van Nistelrooy en Luc Nilis.

Dortmund kijkt naar andere spitsen dan Batshuayi

Michy Batshuayi (23) is geen eerste keus meer bij Borussia Dortmund. Tijdens zijn uitleenbeurt dacht de club eraan hem definitief vast te leggen met een miljoenenbod, maar sinds de aanstelling van Lucien Favre als coach bekijken de Borussen andere opties. Favre wil een ander type en er zijn vragen bij de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Onder anderen met Alvaro Morata, die graag wil vertrekken bij Chelsea, lopen er contacten. Chelsea beslist pas over de toekomst van Batshuayi wanneer de trainerskwestie is uitgeklaard. Antonio Conte is nog altijd niet officieel ontslagen, maar de onderhandelingen met Maurizio Sarri (ex-Napoli) zitten in de laatste rechte lijn. Mogelijk mag Batshuayi zich eerst bewijzen tijdens de voorbereiding. Binnen de technische leiding van de Londense club geloven ze nog altijd dat Batsman een toekomst heeft op Stamford Bridge. Ondanks twee moeilijke seizoenen. Het voorbije half jaar voetbalde hij op huurbasis in Dortmund, maar na zijn enkelblessure in april werd hij vroegtijdig teruggestuurd. (KTH)

Faes (Anderlecht) vandaag van KVO?

KV Oostende is in eerste instantie nog op zoek naar een nieuwe doelman en een extra centrale verdediger. Wat die laatste betreft, wijst veel in de richting van de 20-jarige Wout Faes. Faes is een vaste waarde in de nationale beloftenploeg en maakte eerder ook deel uit van de U19 van toenmalig bondscoach Gert Verheyen. KVO had in eerst ingezet op Zinho Vanheusden, die afgelopen seizoen door Standard van Inter geleend werd, maar dat dossier zit muurvast. Naast Faes hoopt Anderlecht ook Aaron Leya Iseka bij de ex-club van Marc Coucke onder te brengen, maar daar zal een wat dat betreft sceptisch KV Oostende zich pas in de laatste weken van de transferperiode eventueel over buigen. (TTV)

Mysterieuze WK-spits in beeld bij STVV

"STVV heeft een WK-spits, een linksvoetige centrale verdediger en een linksback in het vizier. Eén ervan is een Japanner." Dat vertelde sportief manager Tom Van Den Abbeele tijdens de eerste training. Marc Brys verwelkomde 26 spelers. Kotysch (barst in knieschijf) en Pirard (rug) haakten snel af. Op het veld ook de twee nieuwkomers - aanvallende middenvelder Alexandre De Bruyn en aanvaller Duckens Nazon - en drie testers: linksback Jovica Blagojevic (19) van Vozdovac Belgrado, aanvaller Joël Ito (20) van Club Brugge en middenvelder Cy Goddard (21) van Tottenham. Brys klonk tevreden. "Natuurlijk had ik het team liever vandaag al compleet gehad. Maar op transfervlak heb je niet alles zelf in de hand. Het belangrijkste is dat we binnen de club allemaal op dezelfde lijn zitten. We gaan heus wel een goede ploeg hebben." Nog dit: de club wil het contract van Bezus openbreken, Matarrese trekt voor een jaar naar Geel, Abrahams wordt een jaar aan Westerlo verhuurd, en Wolke Janssens, terug van Lierse, mag vol zijn kans gaan." (SJH)