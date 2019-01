TransferTalk. Liverpool bindt rechtsback Alexander-Arnold tot 2024 aan zich - Zivkovic definitief weg bij KV Oostende De voetbalredactie

19 januari 2019

Zivkovic verlaat KV Oostende en zet carrière voort bij FC Sion

Richairo Zivkovic trekt naar het Zwitserse FC Sion. De transfer van de snelle Nederlandse spits is in kannen en kruiken. KV Oostende betaalde begin vorig seizoen ongeveer 1 miljoen euro aan Ajax voor de aanvaller, die dit seizoen maar drie keer scoorde en twee assists gaf. Met Tom De Sutter haalde de kustploeg alvast een vervanger voor de Nederlander.

UPDATE: transfer van Zivkovic is rond. Spits trekt zoals aangekondigd naar het Zwitserse #fcsion @hlnsport @kvoostende @AFCAjax @FCSion #kvo #Ajax https://t.co/tRxvqzmfbR Tomas Taecke(@ FooTTomaz) link

Liverpool bindt rechtsback Alexander-Arnold tot 2024 aan zich

Liverpool heeft het contract met rechtsback Trent Alexander-Arnold met vijf jaar verlengd. De pas 20-jarige verdediger, die al vanaf zijn zesde bij de Engelse topclub voetbalt, tekende bij tot 2024. Alexander-Arnold is dit seizoen eerste keus van trainer Jürgen Klopp. De talentvolle verdediger brak ook door als Engels international. “Ik heb geen moment geaarzeld om bij te tekenen. Ik ben er trots op dat deze club vertrouwen in mij heeft en me zo'n mooi contract heeft aangeboden”, aldus Alexander-Arnold, die door een knieblessure de wedstrijd van vanmiddag tegen Crystal Palace miste.