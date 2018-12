TransferTalk 28/12. Celtic wil Castagne overnemen van Atalanta - AA Gent speurt ook in buitenland naar keeper De voetbalredactie

28 december 2018

Celtic wil Castagne

Celtic Glasgow wil Timothy Castagne (23) overnemen van Atalanta. De Schotse club heeft een slordige 6,7 miljoen euro over om de Rode Duivel aan te trekken. Castagne zat de voorbije weken vooral op de bank bij de Italianen, maar speelde deze week sterk tegen Juventus. Zijn manager zit eerstdaags samen met het bestuur van Atalanta om de toekomst te bespreken, maar het ziet er niet naar uit dat de club Castagne wil laten gaan. (RN)

AA Gent speurt ook in buitenland naar keeper

AA Gent sprak de voorbije dagen met KV Kortrijk over een transfer van Thomas Kaminski in januari, maar de doelman van KVK is niet de enige die AA Gent in het vizier heeft. De club speurt ook in het buitenland naar een nieuwe doelman. Binnen de club is men het erover eens dat een nieuwe doelman boven Thoelen en Coosemans uit moet steken, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dit met Kaminski het geval zou zijn. Rosted kreeg een schorsing van één speeldag en een boete van 1.000 euro voorgesteld voor zijn rood tegen Genk. Gent aanvaardt. Hij mist het duel tegen Anderlecht. (RN)