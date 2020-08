Transfer Vertonghen in laatste rechte lijn: Benfica verklapt per ongeluk (?) zijn komst Redactie

14 augustus 2020

18u18 0 Voetbal Jan Vertonghen (33) is een speler van Benfica. De Rode Duivel tekent vandaag een contract voor drie jaar. Benfica wilde de fans van de club wat in spanning houden, maar slaagde daar op Twitter niet echt in. Vertonghen maakt zich in gezelschap van zijn makelaars Yama Sharifi & Tom De Mul van A-Group op om de zaak af te handelen. Het is nu nog wachten op handtekeningen.

🤔❓ Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, Everton e Waldschmidt? pic.twitter.com/xEn0s6V6d5 SL Benfica(@ SLBenfica) link

Of Benfica het bewust deed is niet duidelijk. De club spoorde fans op Twitter aan om te zeggen ‘welke vragen ze aan de nieuwe aanwinsten Vertonghen, Everton en Waldschmidt, zouden willen stellen’. Enkele minuten daarna postte de club deze meer ‘mysterieuze’ tweet met een Belgische, Braziliaanse en Duitse vlag. Laten dat nu net de drie nationaliteiten zijn van de drie nieuwe spelers.

🔜



🦸‍♂️🇧🇪

👱🇩🇪

👆🇧🇷 SL Benfica(@ SLBenfica) link

Hoe dan ook, doelman Mile Svilar krijgt er komend seizoen een landgenoot bij. Jan Vertonghen legde gisteren al een deel van z’n medische tests bij Benfica af. Vertegenwoordigers van A-Group, het managementbureau van Vertonghen, zijn gisterenavond geland in Lissabon om de laatste details te regelen.

Vertonghen vertrok transfervrij van Tottenham. Uiteindelijk won Benfica het pleit om de Belg. Het is een echte traditieclub, en Vertonghen treedt er ook in de voetsporen van Michel Preud’homme, Axel Witsel en Mehdi Carcela.

Ambitie

In Lissabon kan Vertonghen sportief ambitieus blijven. Benfica verloor dit seizoen de titel aan Porto, en wil dat komend seizoen vermijden. Het haalt dan ook hard uit op de transfermarkt. Voorlopig gonst het van de geruchten rond Edinson Cavani. Eerder versterkte Benfica zich al met Pedrinho, Helton Leite, Gilberto en Everton. Benfica start ook in de derde voorronde van de Champions League.

Vertonghen tekent voor drie jaar in Lissabon. Portugese bronnen becijferen z'n loon op 2,5 miljoen euro per jaar. Hij zou ook heel wat tekengeld ontvangen. Een Portugese goed geïnformeerde voetbalcommentator sprak over een som van 5 miljoen euro, volgens andere bronnen zou het nog meer bedragen.

Lees ook:

De ambities, de centen, de stad: waarom Benfica een logische stap is voor Vertonghen