Transfer Talk. Luis Suárez dicht bij Atlético Madrid - David stond op shortlist Liverpool

21 september 2020

Atlético heeft Luis Suárez bijna beet

Luis Suárez is op weg naar Atlético Madrid. De 33-jarige Uruguayaan verbreekt in onderling overleg met Barcelona zijn contract dat nog één jaar liep. Eerder kreeg Suárez van Ronald Koeman te horen dat er voor hem geen plaats meer was bij Barça. Sinds 2014 speelde Suárez 283 wedstrijden voor Barcelona en daarin kwam hij 198 keer tot scoren. Bij Atlético Madrid wordt hij ploegmakker van Rode Duivel Yannick Carrasco.



Cagliari blijft hopen op Nainggolan, maar onderhandelingen zitten muurvast

Cagliari blijft hoop koesteren op de terugkeer van Radja Nainggolan. Ondertussen strikt Inter met Arturo Vidal (33) nog een bijkomende middenvelder.

De onderhandelingen tussen Inter en de club uit Sardinië zitten muurvast, maar in Milaan hoeft de ex-Rode Duivel (32) straks niet op te veel speelgelegenheid te rekenen. Met Arturo Vidal (Barcelona) landde nog een extra concurrent. De Chileense middenvelder moet het middenveld van Inter extra pit en ervaring bijbrengen. Hij tekent vandaag.

Vidal is het laatste puzzelstukje op de middenstrook voor Antonio Conte. Met Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Nicolo Barella, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini, Vidal en Nainggolan heeft de Italiaanse coach nu keuze te over. Inter riep Nainggolan terug na een uitleenbeurt aan Cagliari. Daar presteerde hij meer dan behoorlijk. Toch wil Inter een nieuwe transfer niet uitsluiten.

Cagliari blijft hopen op een hereniging met Nainggolan. Cagliari-coach Di Francesco: “Het is gecompliceerd, maar ik ben ervan overtuigd dat hij terug zal keren naar ons.” (KTH)

Jonathan David (ex-Gent) stond op shortlist Liverpool

Liverpool betaalde afgelopen weekend bijna 45 miljoen euro voor Wolves-winger Diego Jota, maar evengoed had Jonathan David staan pronken met een shirt van de Engelse kampioen. De aanvaller die de voorbije twee jaar het mooie weer maakte bij Gent, stond effectief op de shortlist van drie van sportief directeur Michael Edwards. David werd uitvoerig gescout en was optie nummer drie. Voor Liverpool een move kon maken, had hij echter al voor het Franse Lille gekozen. Jota en Ismaila Sarr (Watford) stonden hoger aangestipt op de wenslijst, wegens al ervaring in de Premier League.

AA Gent verdiende minimaal 32 miljoen aan de transfer van David naar Lille. Jota is een extra concurrent voor Divock Origi. Die kwam tegen Chelsea voor de tweede speeldag op rij enkel van de bank om op te warmen. (KTH)

Barcelona verhuurt ex-Eupen-verdediger aan PAOK

FC Barcelona verhuurt de 21-jarige Senegalese rechtsachter Moussa Wagué het komende seizoen aan het Griekse PAOK Saloniki. Dat heeft de Spaanse grootmacht vandaag gemeld. De Senegalese international voetbalde al de tweede helft van het vorige seizoen op huurbasis, in Frankrijk bij Nice. Hij speelde in totaal zes wedstrijden voor de hoofdmacht van Barça: vier in La Liga en twee in de Champions League.

Wagué kreeg zijn opleiding in de Aspire Academy in zijn thuisland, waar AS Eupen hem begin 2017 wegplukte. Sinds zijn debuut kwam hij tot 43 officiële duels en één goal voor Eupen. Op het WK in Rusland ontpopte hij zich vervolgens tot revelatie bij Senegal en kwam hij op de radar van de Catalaanse grootmacht. Daar deed hij vooral ervaring op in het tweede elftal, maar hij mocht dus ook al eens proeven van het echte werk in Camp Nou.

Arsenal haalt IJslandse doelman Runarsson

De IJslandse keeper Alex Runarsson heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend bij Arsenal. Hij komt over van Dijon. De 25-jarige Runarsson is een jeugdproduct van KR Reykjavik. Daarna speelde hij voor het Deense FC Nordsjaelland en (sinds de zomer van 2018) Dijon. Bij de Ligue 1-club kwam hij vorig seizoen veertien keer in actie.

Runarsson verzamelde al vijf caps voor IJsland. Hij is tweede keuze na Ögmundur Kristinsson (Olympiacos), die eerder deze maand in doel stond tegen België (5-1). Bij Arsenal moet de IJslander de concurrentie aangaan met de Duitser Bernd Leno.