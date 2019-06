Transfer Talk. Cillessen stuurt aan op vertrek: “Aan een chagrijnige doelman heeft Barcelona niets” De voetbalredactie

01 juni 2019

16u35

Bron: AD 0

Cillessen laat zich uit over zijn toekomst

Jasper Cillessen, de Nederlandse tweede doelman van FC Barcelona, wordt al enkele weken in verband gebracht met het Portuges Benfica. Hij reageert nu voor het eerst: “Het lijkt me logisch dat ik het liefst in een van de grootste vijf competities van Europa speel”, waarmee hij op Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland doelt.

De dertigjarige doelman wil weer wekelijks gaan spelen, vertelt hij na drie seizoenen en slechts 32 duels, waarvan 24 bekerwedstrijden, met Barça. De reservebank is Cillessen inmiddels meer dan beu. “Ik heb bij Barcelona getekend met het idee om de concurrentie aan te gaan met Marc-André Ter Stegen”, zegt hij. “Net zoals eerder bij Ajax toen Kenneth Vermeer daar al speelde. Ik ben beter geworden, maar Ter Stegen ook. Hij hoort in mijn ogen bij de beste vijf keepers van de wereld. Of hij beter is dan ik? Ja, hij is atletischer.”

Trainen met topspitsen als Lionel Messi en Luis Suárez was leerzaam en leuk voor Cillessen. “Maar je hebt wedstrijden nodig om nog echt beter te worden”, meent de doelman. “Na de Nations League ga ik op vakantie en dan moet ik alles maar eens op een rijtje gaan zetten. Ik sta natuurlijk nog wel twee jaar onder contract bij Barcelona. In die verbintenis staat ook dat ik 60 miljoen euro moet kosten. Zo’n vaart zal dat waarschijnlijk niet lopen. Maar ze laten me ook niet voor een appel en een ei gaan. Of ik niet bang ben dat ze me sowieso aan mijn contract houden? Ach, ze hebben ook niets aan een chagrijnige doelman.”

Worden James en Ancelotti weer herenigd?

James Rodriguez speelde afgelopen twee seizoenen bij Bayern München, maar de Colombiaan is nog ‘eigendom’ van Real Madrid. Bij Real kan de middenvelder waarschijnlijk vertrekken en dus wil Carlo Ancelotti toeslaan.

De Italiaan had James eerder al onder zijn hoede bij De Koninklijke én bij Bayern en heeft hem nu overtuigd om voor Napoli te kiezen, de club waar Ancelotti nu werkzaam is.

Volgens het Spaanse AS ontbreekt echter alleen nog het akkoord tussen Napoli en Real. Waarschijnlijk zal Bayern zelf ook nog willen bieden op de sterspeler van het WK 2014.