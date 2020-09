Transfer Talk. Cagliari blijft hopen op Nainggolan, maar onderhandelingen zitten muurvast - David stond op shortlist Liverpool Redactie

21 september 2020

Cagliari blijft hopen op Nainggolan, maar onderhandelingen zitten muurvast

Cagliari blijft hoop koesteren op de terugkeer van Radja Nainggolan. Ondertussen strikt Inter met Arturo Vidal (33) nog een bijkomende middenvelder.

De onderhandelingen tussen Inter en de club uit Sardinië zitten muurvast, maar in Milaan hoeft de ex-Rode Duivel (32) straks niet op te veel speelgelegenheid te rekenen. Met Arturo Vidal (Barcelona) landde nog een extra concurrent. De Chileense middenvelder moet het middenveld van Inter extra pit en ervaring bijbrengen. Hij tekent vandaag.

Vidal is het laatste puzzelstukje op de middenstrook voor Antonio Conte. Met Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Nicolo Barella, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini, Vidal en Nainggolan heeft de Italiaanse coach nu keuze te over. Inter riep Nainggolan terug na een uitleenbeurt aan Cagliari. Daar presteerde hij meer dan behoorlijk. Toch wil Inter een nieuwe transfer niet uitsluiten.

Cagliari blijft hopen op een hereniging met Nainggolan. Cagliari-coach Di Francesco: “Het is gecompliceerd, maar ik ben ervan overtuigd dat hij terug zal keren naar ons.” (KTH)

Jonathan David (ex-Gent) stond op shortlist Liverpool

Liverpool betaalde afgelopen weekend bijna 45 miljoen euro voor Wolves-winger Diego Jota, maar evengoed had Jonathan David staan pronken met een shirt van de Engelse kampioen. De aanvaller die de voorbije twee jaar het mooie weer maakte bij Gent, stond effectief op de shortlist van drie van sportief directeur Michael Edwards. David werd uitvoerig gescout en was optie nummer drie. Voor Liverpool een move kon maken, had hij echter al voor het Franse Lille gekozen. Jota en Ismaila Sarr (Watford) stonden hoger aangestipt op de wenslijst, wegens al ervaring in de Premier League.

AA Gent verdiende minimaal 32 miljoen aan de transfer van David naar Lille. Jota is een extra concurrent voor Divock Origi. Die kwam tegen Chelsea voor de tweede speeldag op rij enkel van de bank om op te warmen. (KTH)