Transfer op komst: Solskjaer weert Romelu Lukaku uit selectie Kristof Terreur in Engeland

29 juli 2019

11u49

Bron: @HLNinEngeland 1 Buitenlands voetbal Het einde van een soap is in zicht. Opnieuw een duidelijk signaal. Man Unitedcoach Ole Gunnar Solskjaer neemt Romelu Lukaku niet mee naar Noorwegen voor een oefenwedstrijd. In afwachting van zijn transfer naar Inter mag hij thuisblijven. United verwacht 85 miljoen euro.

Man United wil voor donderdag uitsluitsel over een transfer van Romelu Lukaku. De spits (26) daagde zaterdagavond op sociale media de volgers uit door een foto te posten met zaakwaarnemer Federico Pastorello, gevolgd door de boodschap: wordt snel vervolgd. Lukaku wacht op een nieuw bod van Inter. De Italiaanse club is zinnens 70 miljoen euro plus bonussen te bieden, maar als de transfer van Dzeko van AS Roma naar San Siro in het slop blijft, wordt er mogelijk met budgetten geschoven en zijn er nog meer centen beschikbaar voor Contes toptarget.

United blijft bij zijn standpunt: pas als een prijs van 85 miljoen wordt betaald, is Lukaku te koop. In Italiaanse media werd ook Juventus naar voren geschoven als potentiële overnemer, in een ruil met onder anderen Dybala, maar dat zijn scenario’s om Inter op te jagen.

Lukaku paste ook voor de vier vorige oefenmatchen van United. Hij sukkelde met een kleine blessure, maar nam met het oog op een transfer geen enkel risico.