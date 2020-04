Transfer naar Tottenham in de maak? José Mourinho belt met Thomas Meunier KTH/NP

25 april 2020

09u34 4 Buitenlands voetbal Zijn charme-offensief is ingezet. José Mourinho heeft effectief naar Thomas Meunier (28) gebeld om hem te overtuigen voor Tottenham te kiezen. Rest ‘The Special One’ nog een obstakel: zijn voorzitter overtuigen die niet graag spelers van rond de dertig langdurige contracten geeft.



Borussia Dortmund drong aan. Alleen is er nu een serieuze concurrent opgedoken. In Engeland gaan invloedrijke makelaars er vanuit dat Meuniers voorkeur naar Duitsland uitgaat, maar dat is zonder José Mourinho gerekend. Die zet zijn charmes in. L’Equipe, de Franse sportkrant, onthulde gisterenavond dat er telefonisch contact is geweest tussen The Special One en de Rode Duivel.

Een gesprek dat door twee bronnen wordt bevestigd. De Portugees wil Meunier erbij. Serge Aurier alleen voldoet niet. Liefst heeft hij er een stabielere concurrent bij.

Rest nog: Daniel Levy, de voorzitter van Tottenham overtuigen. Binnen de club zeggen ze dat de club meerdere opties voor de rechtsachterpositie heeft en dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Spurs kiest liefst jong en met een doorverkoopwaarde. Die vertegenwoordigt Meunier - die straks 29 wordt - niet, maar hij heeft het voordeel dat hij niks moet kosten. Hij is einde contract bij PSG.

Tottenham is niet de enige gegadigde, maar Meunier - een Man Unitedsupporter - heeft altijd in de Premier League willen voetballen. In Noord-Londen kan hij Toby Alderweireld terugvinden. Jan Vertonghen trekt er waarschijnlijk de deur achter zich dicht. Ook einde contract.

De beslissing over Meuniers toekomst valt binnenkort. Hij wacht nog altijd op een move van PSG voor een eventuele contractverlenging, maar die lijkt uit te blijven. Daarom dat hij elders kijkt.

Een aantal weken geleden ging een oud-international van Frankrijk in overdrive. Jérôme Rothen, ex-speler van PSG en momenteel analist bij RMC, profileerde zich op zijn kanaal met een transfernieuwtje: “Het is niet bíjna rond. Hij heeft al bij Dortmund getekend. Ik ben er honderd procent zeker van. Meer kan ik echt niet meer zeggen.”

Met die ‘hij’ doelde Rothen op Thomas Meunier. Zijn beweringen werden echter nergens bevestigd. Bij Borussia Dortmund haalde CEO Hans-Joachim Watzke zijn klassieke lijntje boven. “Uit principe gaan wij niet in op geruchten.” In de entourage van de Rode Duivel werd een akkoord evenzeer ontkend. Getekend was er volgens hen nog niets. Alle opties lagen nog open. Meunier is einde contract bij PSG. Hij had nog alle tijd.

De interesse van Dortmund was er wel degelijk, zo vernam deze krant toen uit goeie bron. Meunier staat hoog op het verlanglijstje van de Duitse titelchallenger. Dortmund volgt Meunier al jaren en de voorbije maanden zijn er contacten gelegd. Een nieuwe offensieve rechtsachter is immers een prioriteit in het Signal Iduna Park. Dortmund zou hem willen herenigen met de twee andere Rode Duivels in hun loondienst: Thorgan Hazard en Axel Witsel. Drie Belgische musketiers.

Ook Inter en Napoli houden zijn situatie in het oog.

Vier jaar geleden wachtte Meunier tot het laatste moment om zijn toekomstknoop door te hakken. Hij had toen de keuze uit onder andere PSG, Napoli, Bournemouth, Torino en Middlesbrough. Tijdens het EK in Frankrijk kreeg hij van toenmalig bondscoach Marc Wilmots toestemming om medische testen af te leg-gen in Parijs. PSG betaalde toen 7 miljoen aan Club Brugge.

