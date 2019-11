Trainer Den Bosch doet aangifte van bedreiging en slaapt niet in eigen woonst na match die ontsierd werd door racisme Redactie

18 november 2019

12u38

Bron: Belga/Fox Sports 0 Buitenlands voetbal Trainer Erik van der Ven van de Nederlandse tweedeklasser FC Den Bosch heeft bij de politie aangifte gedaan van bedreiging. Van der Ven (35) besloot zelfs de nacht van zondag op maandag niet thuis te slapen vanwege de bedreigingen. De trainer kreeg heel wat kritiek op zijn laconieke reactie zondag na de competitiewedstrijd tegen Excelsior, die werd ontsierd door racistische beledigingen van een deel van de toeschouwers aan het adres van de Rotterdamse aanvaller Ahmad Mendes Moreira.

In het belang van het onderzoek wil en kan Den Bosch niets zeggen over de aard van de bedreigingen. Van der Ven was maandag wel weer op de club om de hersteltraining te leiden.

Direct na de wedstrijd, die op 3-3 eindigde, kwam Van der Ven met een laconieke reactie op de racistische bejegening van Mendes Moreira. “De club heeft duidelijk een statement naar buiten gebracht, die heb ik zojuist gelezen en daar sta ik volledig achter”, zei de trainer, die vervolgens met draaiende camera een woordenwisseling had met Mendes Moreira. “Hij zei dat ik een zielig mannetje ben”, aldus de boze Excelsior-speler. “Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren of zo?”

Van der Ven verklaarde later op de avond bij FOX Sports dat zijn woorden verdraaid waren. “Dat was niet zozeer over het feit dat hij zich aangevallen voelde, maar meer over dat hij na het doelpunt provocerend naar onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei en dat is achteraf niet slim. Maar ik ben absoluut tegen racisme, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik sta achter Mendes Moreira, 100 procent.”

