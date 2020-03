Tractors en wodka als medicijn tegen corona in Wit-Russische voetbal: "Het kan ze helemaal niéts schelen” MDRW

25 maart 2020

11u49 4 Buitenlands voetbal Terwijl het voetbal in heel Europa stil ligt, spelen ze in Wit-Rusland gewoon voort. Mét supporters in de tribunes. Tot grote woede van Wit-Russisch voetbalicoon Alexandr Hleb (38). “Het kan ze helemaal niets schelen.”

Wie afkickverschijnselen vertoont, moet deze dagen in Wit-Rusland zijn. De Vysheyshaya Liga, oftewel de ‘Opperste Liga’, is de laatste competitie in Europa waar de bal nog rolt. Vorige week trapten ze daar het nieuwe voetbalseizoen op gang. Landskampioen Dynamo Brest kwam - voor het oog van meer dan 3.000 supporters - niet verder dan een gelijkspel. BATE Borisov, de referentie in het Oostblokland, ging verrassend onderuit.

Volgens president Alexander Lukashenko, vaak omschreven als de laatste dictator van Europa, zijn de beperkingen die in andere landen worden opgelegd paniekzaaierij. Lukashenko adviseert om vooral veel wodka te drinken en te blijven werken. En als dat niet werkt, moet iedereen naar de sauna gaan. “Het virus kan niet overleven bij hoge temperaturen”, meent de 65-jarige Wit-Rus.

“Ik ben blij dat ik op tv zie dat mensen nog aan het werk zijn en in hun tractor rijden. Niemand heeft het hier over dat virus. De tractor, werken op het veld, zal iedereen genezen.” Om maar aan te tonen: in het Oostblokland lijken ze zich dus weinig aan te trekken van het virus. Tot ontsteltenis van Alexandr Hleb. “Het kan ze helemaal niets schelen. Ik blijf binnen en doe mijn best om fysiek contact te vermijden. Maar als ik naar buiten kijk, dan zie ik nog steeds een enorme mensenmassa. De Wit-Russen onderschatten het probleem. Ze denken: ‘dat zal ons wel niet gebeuren.’ Onbegrijpelijk. Ik vrees dat er eerst doden zullen moeten vallen, voor we stoppen met voetballen”, aldus de 81-voudige international.

Hleb is een levende legende in eigen land. De gewezen speler van onder andere Arsenal en FC Barcelona kondigde vorige maand zijn voetbalpensioen aan. “Ik ben nog steeds verzot op het spelletje, maar het is mooi geweest. Ik wil helpen om van Wit-Rusland een echt voetballand te maken”, vertelde hij daarover.