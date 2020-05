Tottenham-vedette Dele Alli “in gezicht geslagen en bedreigd met mes” tijdens inbraak in zijn huis TLB

13 mei 2020

22u14

Bron: Daily Mail 1 Buitenlands voetbal Tottenham-voetballer Dele Alli heeft vorige nacht inbrekers over de vloer gekregen. Dat meldt de Britse krant Daily Mail.

De inbrekers, twee mannen, drongen het huis van Dele in het noorden van Londen afgelopen nacht binnen, zo schrijft Daily Mail. De aanvallende middenvelder, een Engelse international, kwam naar verluidt oog in oog te staan met de indringers en zou bedreigd zijn met een mes. Alli zou ook geslagen zijn, onder meer in zijn gezicht, maar hij hield geen zware verwondingen over aan het incident. De inbrekers namen volgens de Britse krant enkele kostbare bezittingen, zoals juwelen en horloges, mee.

Het huis van Alli is volgens Daily Mail voorzien van bewakingscamera’s en de beelden zouden al in het bezit zijn van de politie. Het onderzoek is aan de gang. “Rond half één ‘s nachts kwam er een melding binnen over een inbraak in een huis in Barnet (een district in het noorden van Londen, red.)”, bevestigt een woordvoerder van de politie aan Daily Mail.

“Twee mannen konden binnendringen in een woning en stalen zaken als juwelen en horloges. Daarna namen ze de benen. Eén bewoner, een twintiger, had een lichte wonde in zijn aangezicht. Maar hij moest niet overgebracht worden naar het ziekenhuis. Er zijn nog geen aanhoudingen gebeurd, het onderzoek loopt nog.”

Maandag bespraken de Premier League-clubs opnieuw ‘Project Restart’, maar de degradatiekwestie is nog niet aan bod gekomen. De Premier League hoopt op 12 juni het seizoen te hervatten. Norwich City is momenteel de rode lantaarn met nog negen wedstrijden te spelen, zes punten verwijderd van een veilige plek. Woensdag overleggen de Championship-clubs na een bijeenkomst van de raad van de English Football League (EFL).

How awful! Hope you’re ok @dele_official https://t.co/wkI55ogNL8 Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Enkele hoogtepunten uit de Spurs-carrière van Dele Alli:



