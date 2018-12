Tottenham licht optie in contract Vertonghen, al komt Rode Duivel dit jaar niet meer in actie met blessure MH

18 december 2018

17u13

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Jan Vertonghen (31) komt dit jaar met een dijblessure niet meer in actie, maar toch viel er ook goed nieuws te rapen vandaag omtrent onze landgenoot. Tottenham lichtte immers de optie in zijn contract, waardoor Vertonghen nu tot 2020 een verbintenis heeft bij het nummer drie uit de Premier League.

Vertonghen kwam in 2012 over van Ajax en ontpopte zich al gauw tot een steunpilaar. Intussen staat de teller bij de Spurs op 264 wedstrijden. Door zijn sterke prestaties vorig seizoen werd hij opgenomen in het PFA Premier League Team of the Year.

Eerder vandaag bevestigde de Londense club dat Vertonghen in 2018 niet meer in actie komt. De Rode Duivel liep in het Champions League-duel tegen FC Barcelona een dijblessure op en wordt pas in januari opnieuw op training verwacht, zo maakte zijn club bekend. Door die kwetsuur bleef hij ook vorig weekend aan de kant. De verdediger mist zo de wedstrijd van morgen in de Carabao Cup tegen Arsenal en de competitieduels tegen Everton, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers en Cardiff City. Een domper voor onze landgenoot, die wegens een hamstringprobleem eerder dit seizoen ook al tien matchen aan zich zag voorbijgaan.