Tottenham-aanvaller Son zal deze maand in Zuid-Korea zijn dienstplicht vervullen Redactie

02 april 2020

13u59

Bron: Belga 0 Voetbal De Zuid-Koreaanse aanvaller van Tottenham Son Heung-min - die eind maart de toestemming kreeg van zijn club om terug te keren naar zijn land - zal in de maand april zijn dienstplicht vervullen. Volgens Zuid-Koreaanse media zal hij vanaf 20 april op het eiland Jeju deelnemen aan een trainingskamp bij de marine.

De 27-jarige Son zal een basisopleiding krijgen. De voetballer was dankzij de gouden medaille op de Aziatische Spelen van 2018 vrijgesteld van de gewone dienstplicht, die normaal gezien bijna twee jaar duurt, omdat zijn voetbalcarrière daardoor in het gedrang zou komen. In de plaats daarvan moest hij slechtst drie weken een basisopleiding volgen en ongeveer 500 uur dienstverlening uitvoeren.

Son kreeg eind maart groen licht van Tottenham om “omwille van persoonlijke redenen” terug te keren naar zijn vaderland, nadat de Premier League was stilgelegd door de coronacrisis. Hij brak op 16 februari tijdens de Premier League-wedstrijd tegen Aston Villa zijn arm en kwam sindsdien niet meer in actie.