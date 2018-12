Tot een kot in de nacht luidruchtig aan het kaarten: Adrie Koster (ex-Club) zet vier spelers uit selectie LPB

Adrie Koster (ex-Club Brugge) heeft het voorbije weekend vier spelers van Willem II uit de selectie gezet. De reden voor hun verwijdering is niet alledaags. Koster stuurde het viertal naar de tribune omdat ze daags voor de wedstrijd tegen Emmen tot diep in de nacht luidruchtig zaten te kaarten in hun hotelkamer.

De Nederlandse coach besliste na overleg met zijn technische staf om vier Duitse spelers van Willem II - Timon Wellenreuther, Donis Avdijaj, Thomas Meissner en Atakan Akkaynak - uit de selectie te zetten. Dat gebeurde vijf uur voor de aftrap van het duel in Emmen. “Er zijn zaken voorgevallen die we echt niet kunnen tolereren”, zei Koster. Meer wilde de Willem II-coach niet kwijt over de reden waarom hij de vier spelers van de Tilburgse club had geweerd. Het deed geen afbreuk aan het resultaat, want Willem II won later op de dag het cruciale duel bij Emmen met 0-2.

Dat Koster niet met een verklaring kwam, werkte speculaties uiteraard in de hand. Er werd zelfs gerept over vrouwen op de kamer in het hotel waar Willem II zaterdagavond zijn intrek had genomen. Een verkeerde piste. De vier Duitsers hadden elkaar opgezocht en tot diep in de nacht zitten kaarten. Daarbij ging het er luidruchtig aan toe. Té luidruchtig voor Koster die er na zijn strafmaatregel wel meteen aan toevoegde dat hij na de winterstop weer met een schone lei met de betrokken spelers aan de slag wil gaan.