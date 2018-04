Toptransfer in de maak? Juventus, Inter en Napoli azen op Dennis Praet Rudy Nuyens

14 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Als Juventus volgend seizoen wéér Real Madrid treft in de Champions League, loopt er mogelijk een Belg rond bij de Italiaanse topclub: Juve ligt in ­poleposition om Dennis Praet weg te halen bij Sampdoria. Maar er zijn kapers op de kust: Inter en Napoli.

Dennis Praet (23) doet het uitstekend in de Serie A. Dermate zelfs, dat drie Italiaanse topclubs belangstelling tonen voor onze landgenoot. Dat schrijft Il Secolo XIX, een goed geïnformeerde krant uit Genua. Volgens het dagblad ligt Juventus in poleposition om Praet over te nemen. De Belgische middenvelder werd in januari al aan de ‘Oude Dame’ gelinkt, maar toen werden die berichten nog ontkend. Dat is nu niet meer het geval. In de entourage van de speler valt te horen dat de interesse van Juve ernstig te nemen is.

Contract tot 2020

Juventus is volgens Il Secolo XIX overigens niet de enige Italiaanse topclub die geïnteresseerd is in Praet. Ook Inter en Napoli hebben belangstelling voor de middenvelder van Sampdoria, wordt ons in de entourage van de speler bevestigd. Voorzitter Aurelio De Laurentiis van Dries Mertens’ club zou al een persoonlijk onderhoud over de speler gehad hebben met de directie van Sampdoria.

Praet ligt nog tot 2020 onder contract bij Sampdoria, maar er staat een clausule in die overeenkomst waardoor hij tot 30 juni weg kan voor een vastgelegd bedrag van om en bij de 27 miljoen euro. Na 30 juni staat het Sampdoria vrij om zelf een transferprijs te bepalen. Die zou sowieso hoger liggen dan wat in de clausule tot 30 juni vastgelegd is. Praet won de Gouden Schoen in 2014 en werd twee jaar geleden voor een kleine 10 miljoen euro door Anderlecht verkocht aan Sampdoria.